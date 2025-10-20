فرمانده انتظامی استان خبر داد؛
دستگیری چهار تن از اراذل و اوباش طی چند عملیات هدفمند در لرستان
فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری چهار تن از اراذل و اوباش طی چند عملیات هدفمند و هماهنگ خبر داد و تأکید کرد: پلیس در مسیر برقراری نظم و امنیت تا پای جان ایستاده و اجازه نخواهد داد هیچ فردی آرامش مردم را مخدوش کند.
به گزارش ایلنا، سردار «محمدرضا هاشمیفر» امروز دوشنبه در تشریح جزئیات این عملیات گفت: پیرو هشدارهای قبلی و در راستای مقابله قاطع با اراذل و اوباشی که به هر شکلی درصدد سلب آسایش و امنیت مردم هستند، امروز با تلاش شبانهروزی همکاران پرتلاش در مجموعه پلیس امنیت عمومی استان، چهار نفر از این افراد که هر یک دارای کلکسیونی از جرائم و سوابق متعدد بوده و از تهدیدکنندگان اصلی امنیت اجتماعی محسوب میشدند، در چهار مأموریت همزمان و منسجم دستگیر شدند.
وی افزود: در جریان این عملیات، شکات متعددی نیز دعوت شدند و ضمن تشریح شکایات خود، از اقدام قاطع پلیس در برخورد با این عناصر مجرمانه ابراز رضایت کردند.
فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر اینکه تأمین امنیت مردم تکلیف شرعی و قانونی پلیس است، اظهار داشت: پلیس با تمام توان و تا پای جان در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و حفظ امنیت مردم ایستاده و اجازه نخواهد داد عدهای اندک، آرامش جامعه را خدشهدار کنند. سایه پلیس همواره بر سر قانونشکنان سنگینی خواهد کرد و هیچ فرصتی برای تکرار جرم به آنان داده نخواهد شد.
سردار هاشمیفر در پایان با اشاره به فرصت بازگشت و اصلاح برای خطاکاران خاطرنشان کرد: درِ توبه و بازگشت به آغوش جامعه همواره باز است و مردم ما جامعهای پذیرا دارند؛ اما در غیر این صورت، قاطعیت پلیس و دستگاه قضائی در برخورد با این افراد رذل و قانونشکن تردیدناپذیر خواهد بود و بیتردید، آنان از رفتار خود پشیمان خواهند شد.