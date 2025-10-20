انسداد ۱۴حلقه چاه غیرمجاز در 3 روز در کبودراهنگ
سرپرست مدیریت منابع آب شهرستان کبودراهنگ خبر داد: 14 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان کبودراهنگ در سه روز مسدود شد.
به گزارش ایلنا از همدان، اسماعیل حیدری مقدم، از انسداد ۱۴ حلقه چاه غیرمجاز در سه روز در روستاهای بخش گلتپه و شیرینسو از توابع شهرستان کبودراهنگ خبر داد و افزود: انسداد چاه های غیر مجاز از برنامه های جاری این شرکت می باشد و با قدرت ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 39 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان کبودراهنگ مسدود شده است ، گفت: از محل انسداد این تعداد چاه تاکنون بیش از 653 هزار متر مکعب در مصرف آب زیرزمینی شهرستان صرفه جویی شده است.
حیدری مقدم با بیان اینکه بیشترین تعداد چاه غیر مجاز در شهرستان کبودرآهنگ مسدود شده است ، گفت: از ابتدای سال 93 تاکنون 2336 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان کبودرآهنگ مسدود شده است.
وی افزود: با انسداد این تعداد چاه از سال 93 تاکنون از برداشت بیش از 79 میلیون متر مکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفه جویی شده است.
حیدری مقدم عمق انسداد این تعداد چاه که از سال 93 تاکنون مسدود شده است را 63 کیلومتر دانست و افزود: متاسفانه شهرستان کبودراهنگ بیشترین افت سطح آب زیرزمینی در دشت های استانرا دارد.
وی شهرستان کبودراهنگ را با داشتن بیشترین میزان کسری مخزن آب زیرزمینی در استان و در معرض تهدیدات جدی ناشی از برداشتهای بیرویه یاد کرد و افزود: به دلیل بافت زمینشناسی خاص این منطقه، بیشترین تعداد فروچالهها نیز در کبودراهنگ به ثبت رسیده است.
سرپرست مدیریت منابع آب شهرست کبودراهنگ در پایان ضمن تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب، از کشاورزان و بهرهبرداران درخواست کرد با رعایت قوانین و همکاری در طرح تعادلبخشی منابع آب، از بروز خسارات بیشتر به محیطزیست و زیرساختهای منطقه جلوگیری کنند.