قیمت طلا، سکه و ارز در بازار دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان و هر دلار ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۸ هزار و ۱۵۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

