قیمت طلا، سکه و ارز در بازار دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز کاهش یافته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۰۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۰ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان و هر دلار ۱۰۹ هزار و ۸۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۸ هزار و ۱۵۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.