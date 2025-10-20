زنان باید منتقد سازنده و مطالبه‌ گر باشند / اجازه نمی دهیم از آنسوی مرزها برای زنان ایران نسخه بپیچند

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه وحدت در مراسم معارفه دبیر اتحادیه زنان کارگر آذربایجان غربی،با اشاره به سختی‌های زندگی در مناطق مرزی، بر لزوم همفکری و حمایت از دولت برای حل مشکلات اجتماعی از جمله ناترازی تأمین اجتماعی تأکید کرد.

وحدت، با بیان اینکه اتحادیه کارگران یک نهاد اجتماعی مردمی است، گفت: ایران مملکت ما و این خاک، سرمایه ملی ماست. همه باید برای اصلاح شرایط و آبادانی کشور تلاش کنیم.

وی با اشاره به حضور پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور، گفت:ایشان آمده است تا کشور را آباد کند و ما نیز باید با کمک فکری و همراهی در اصلاح قوانین، در این مسیر نقش داشته باشیم.

وحدت شرایط استان‌های مرزی چون آذربایجان غربی و شرقی را دشوار توصیف کرد و افزود: کار کردن در این مناطق با چالش‌هایی همراه است، اما برای آبادانی این مرز و بوم باید ایستادگی کنیم.

وی همچنین با انتقاد از وضعیت تأمین اجتماعی اظهار داشت:چرا باید صندوقی چون تأمین اجتماعی به ناترازی برسد؟ این نهاد باید پشتیبان دولت باشد، نه باری بر دوش آن. همه ما باید کمک کنیم تا این مشکلات حل شود.

نایب‌رئیس اتحادیه زنان کارگر کشور، خانواده را اولین نشان بانوان دانست و گفت:اگر خانواده حفظ شود، کشور هم حفظ خواهد شد. زنان نیمی از جمعیت کشور هستند و همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم. نباید اجازه دهیم این کشتی غرق شود.

وی همچنین تأکید کرد:حجاب جای خود، دین نیز جای خود دارد، اما نباید اجازه دهیم از بیرون مرزها برای ما نسخه‌پیچی کنند. زنان ایرانی باید منتقد سازنده و مطالبه‌گر آگاه باشند.

وحدت گفت: مردم صاحبان اصلی این کشور هستند و همواره پشتیبان نظام و دولت بوده‌اند. باید این پشتوانه مردمی را تقویت کنیم.

