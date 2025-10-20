۶۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه حدنگاری شده است

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه استانی اجرای طرح ملی حدنگاری اراضی کشاورزی با بیان اینکه اجرای طرح حدنگاری و سنددار شدن اراضی کشاورزی به تثبیت و شفاف سازی مالکیت و مقابله با زمین خواری کمک می‌کند، افزود: با توجه به‌ این‌ ویژگی‌ها و مزیت‌ها، این طرح در سطح ملی و استان کرمانشاه با اهتمام و جدیت ویژه‌ای در حال انجام است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه یکی از استانهای پیشرو در اجرای این طرح بزرگ است، اظهار کرد: شهریور ۱۴۰۲، کرمانشاه در زمینه عملکرد حدنگاری اراضی کشاورزی در رتبه ۳۱ کشوری قرار داشت که با تلاش مدیرکل ثبت اسناد استان و با همراهی امور اراضی استان، در پاییز امسال جایگاه کرمانشاه به رتبه سوم کشوری ارتقاء یافته است.

نجفی گفت: استان کرمانشاه بیش از ۸۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که تاکنون حدود ۶۵۰ هزار هکتار آن حدنگاری است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۷۶ درصد اراضی کشاورزی استان حدنگاری شده است، تاکید کرد: حدنگاری ۲۴ درصد اراضی باقی مانده نیز باید با همین شتاب دنبال شود و در سریع ترین زمان ممکن این طرح ملی تکمیل شود.

در این نشست گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص حدنگاری اراضی کشاورزی در استان کرمانشاه ارائه شد.

