به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی، روز یکشنبه ۲۷ مهر در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت نگران‌کننده منابع آب استان، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر با کاهش چشمگیر بارندگی‌ها و افزایش حفر چاه‌های غیرمجاز، سطح آب سفره‌های زیرزمینی به‌شدت کاهش یافته و این روند یک هشدار جدی برای آینده کشور، به‌ویژه در استان کرمانشاه است.

وی افزود: یکی از عوامل اصلی افت سطح آب‌های زیرزمینی، حفر و بهره‌برداری غیرمجاز از چاه‌ها در اراضی کشاورزی است که در بسیاری از مناطق استان به‌شدت رواج یافته و نیازمند برخورد قانونی قاطع و فوری است.

دادستان کرمانشاه با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با این معضل، خاطرنشان کرد: بر همین اساس، طرح ضربتی مقابله با چاه‌های غیرمجاز در سراسر استان آغاز شده و این روند تا انسداد کامل تمامی چاه‌های غیرمجاز ادامه خواهد داشت. ما به کلیه نهادهای اجرایی و همکاران قضایی دادسراهای سطح استان تأکید کرده‌ایم که با جدیت موضوع را پیگیری کنند تا تمامی چاه‌های غیرمجاز شناسایی و مسدود شوند.

وی با اشاره به اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، گفت: در چارچوب این طرح، در مهر ماه تعداد ۳۴۹حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان کرمانشاه به‌ویژه در منطقه میان دربند مسدود شده‌ و با انسداد این تعداد چاه، بیش از ۱۴ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی از خطر برداشت غیرقانونی نجات یافته و ذخیره شده است.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه افزود: تنها طی یک هفته اخیر ۲۵۱ حلقه چاه غیرمجاز در منطقه «میان‌دربند» مسدود شده که منجر به صرفه‌جویی بیش از ۸.۵ میلیون مترمکعبی منابع آبی شده است.

وی با تأکید بر ادامه‌دار بودن این طرح در سطح استان، تصریح کرد: دستگاه قضایی با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مرتبط به‌صورت جدی با متخلفان حوزه منابع آبی برخورد می‌کند و اجازه نخواهد داد منابع حیاتی استان در معرض خطر نابودی قرار گیرند.

دادستان کرمانشاه در پایان از عموم مردم، به‌ویژه بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست تا برای حفظ منابع آبی و جلوگیری از بحران‌های آتی، از هرگونه حفر یا استفاده از چاه‌های غیرمجاز خودداری کرده و در چارچوب قوانین و ضوابط موجود فعالیت کنند.

