آتشسوزی محدود در دیر؛ وقوع انفجار تکذیب شد
رئیس آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری دیر انتشار شایعات در فضای مجازی مبنی بر وقوع انفجار در یکی از محلات بندر دیر را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا، یوسف رنجبر اظهار کرد: هیچگونه انفجار یا حادثهای در این شهرستان رخ نداده و موضوع صرفاً مربوط به آتشسوزی نیزار در محدوده خیابان حافظ، چهارراه مطاف بندر دیر بوده است.
وی افزود: با حضور سریع نیروهای امدادی و آتشنشانی، آتشسوزی مهار شد و خوشبختانه هیچگونه خسارت جانی یا مالی به همراه نداشت.
رئیس آتشنشانی بندر دیر از شهروندان و کاربران فضای مجازی خواست اخبار را از منابع رسمی دریافت کرده و از بازنشر شایعات خودداری کنند.