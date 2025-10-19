به گزارش ایلنا، در این جلسه، اعضای هیات مدیره به بیان مشکلات و چالش‌های پیش روی شرکت‌های حمل و نقل پرداختند و خواستار حل مشکلات شرکت‌های حمل و نقل شهرستان شدند.

دکتر اشرفیان معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس، ضمن اشاره به جایگاه مهم و حساس بخش حمل و نقل در اقتصاد شهرستان، تاکید کرد: جامعه کامیون‌داران شهرستان با وجود مشکلات عدیده، همواره پای کار شهرستان بوده‌اند و نقش موثری در رونق فعالیت‌های اقتصادی دارند.

همچنین وی با تاکید بر حمایت قاطع از شرکت‌های حمل و نقل شهرستان، قول پیگیری جدی مسائل مطرح شده را داد و از تلاش‌های کامیون‌داران به عنوان رکن مهم توسعه شهرستان قدردانی کردند.

