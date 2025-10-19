خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل برق منطقه‌ای اصفهان عنوان کرد؛

تکمیل دو پروژه ضروری برق و حرکت پروژه‌های حیاتی به مراحل پایانی

تکمیل دو پروژه ضروری برق و حرکت پروژه‌های حیاتی به مراحل پایانی
کد خبر : 1702265
لینک کوتاه کپی شد.

سعید محسنی، مدیرعامل برق منطقه‌ای اصفهان اعلام کرد: دو پروژه ضروری پست‌ تکمیل شده و چند پروژه حیاتی دیگر مراحل پایانی خود را سپری می‌کنند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، جلسه کمیته عالی طرح‌های برق با حضور سعید محسنی، مدیرعامل شرکت، و جمعی از معاونین، مدیران و مجریان طرح‌ها برگزار شد تا روند پیشرفت پروژه‌های حیاتی و ضروری برق استان بررسی شود.

محسنی با تأکید بر نقش فعال پیمانکاران، مشاوران و کارکنان صنعت برق گفت: دو پروژه ضروری افزایش ظرفیت پست‌های گلدیس و ابزاران با ۳۷۰ میلیارد ریال اعتبار تکمیل شده و علاوه بر کمک به پایداری شبکه و جبران افت ولتاژ، تأمین برق مشترکین را نیز بهبود می‌بخشد.

وی افزود: پروژه حیاتی ترانس سوم نقش جهان به اتمام رسیده ،  احداث پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت  نیروگاه کاشان با بیش از ۹۰ درصد و فاز دوم پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت نجف‌آباد با ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی، در مراحل پایانی هستند. پیش‌بینی می‌شود کابل‌کشی پست نیروگاه کاشان تا پایان مهر به پایان برسد و عملیات تست تجهیزات آغاز شود.

مدیرعامل برق منطقه‌ای اصفهان درباره چالش‌های پروژه‌ها اظهار داشت: افزایش ناگهانی قیمت‌ها، طولانی شدن مراحل واگذاری اراضی و محدودیت اجرای خاموشی‌ها باعث فشار مالی و کندی روند تکمیل پروژه‌ها شده است.

محسنی همچنین درباره پیشرفت پروژه‌های خطوط انتقال برق توضیح داد: پنج پروژه حیاتی و یک پروژه ضروری با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در حال اجرا هستند که از جمله آنها می‌توان به کابل ۲۳۰ کیلوولت صفه-طیب، خط ۲۳۰ چهلستون-صنایع دفاع در مبارکه، افزایش ظرفیت خط ۶۳ کیلوولت آبشار-اجلاس، اتصالات جهانبین و خط ۴۰۰ کیلوولت یاسوج-لردگان اشاره کرد. خط انتقال شهرکرد-طاقانک نیز از پروژه‌های ضروری است.

وی تصریح کرد: اجرای خطوط انتقال و احداث پست‌ها باعث افزایش کیفیت توان، قابلیت اطمینان شبکه و جلوگیری از افت ولتاژ می‌شود.

محسنی در پایان گفت: در پروژه صفه تا طیب کابل‌کشی هفت فاز کامل شده و عملیات فاز هشتم آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود کابل‌کشی تا پایان آبان و تکمیل اکسسوری‌ها (سرکابل، مفصل و…) تا پایان آذر انجام شود. پروژه ورود و خروج خط ۲۳۰ چهلستون-صنایع دفاع نیز با انتخاب پیمانکار و نصب برج باقیمانده در حال انجام است و سایر پروژه‌ها نیز روند مطلوبی دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ