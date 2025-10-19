مدیرعامل برق منطقهای اصفهان عنوان کرد؛
تکمیل دو پروژه ضروری برق و حرکت پروژههای حیاتی به مراحل پایانی
سعید محسنی، مدیرعامل برق منطقهای اصفهان اعلام کرد: دو پروژه ضروری پست تکمیل شده و چند پروژه حیاتی دیگر مراحل پایانی خود را سپری میکنند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، جلسه کمیته عالی طرحهای برق با حضور سعید محسنی، مدیرعامل شرکت، و جمعی از معاونین، مدیران و مجریان طرحها برگزار شد تا روند پیشرفت پروژههای حیاتی و ضروری برق استان بررسی شود.
محسنی با تأکید بر نقش فعال پیمانکاران، مشاوران و کارکنان صنعت برق گفت: دو پروژه ضروری افزایش ظرفیت پستهای گلدیس و ابزاران با ۳۷۰ میلیارد ریال اعتبار تکمیل شده و علاوه بر کمک به پایداری شبکه و جبران افت ولتاژ، تأمین برق مشترکین را نیز بهبود میبخشد.
وی افزود: پروژه حیاتی ترانس سوم نقش جهان به اتمام رسیده ، احداث پست ۲۳۰/۶۳ کیلوولت نیروگاه کاشان با بیش از ۹۰ درصد و فاز دوم پست ۴۰۰/۶۳ کیلوولت نجفآباد با ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی، در مراحل پایانی هستند. پیشبینی میشود کابلکشی پست نیروگاه کاشان تا پایان مهر به پایان برسد و عملیات تست تجهیزات آغاز شود.
مدیرعامل برق منطقهای اصفهان درباره چالشهای پروژهها اظهار داشت: افزایش ناگهانی قیمتها، طولانی شدن مراحل واگذاری اراضی و محدودیت اجرای خاموشیها باعث فشار مالی و کندی روند تکمیل پروژهها شده است.
محسنی همچنین درباره پیشرفت پروژههای خطوط انتقال برق توضیح داد: پنج پروژه حیاتی و یک پروژه ضروری با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در حال اجرا هستند که از جمله آنها میتوان به کابل ۲۳۰ کیلوولت صفه-طیب، خط ۲۳۰ چهلستون-صنایع دفاع در مبارکه، افزایش ظرفیت خط ۶۳ کیلوولت آبشار-اجلاس، اتصالات جهانبین و خط ۴۰۰ کیلوولت یاسوج-لردگان اشاره کرد. خط انتقال شهرکرد-طاقانک نیز از پروژههای ضروری است.
وی تصریح کرد: اجرای خطوط انتقال و احداث پستها باعث افزایش کیفیت توان، قابلیت اطمینان شبکه و جلوگیری از افت ولتاژ میشود.
محسنی در پایان گفت: در پروژه صفه تا طیب کابلکشی هفت فاز کامل شده و عملیات فاز هشتم آغاز شده است. پیشبینی میشود کابلکشی تا پایان آبان و تکمیل اکسسوریها (سرکابل، مفصل و…) تا پایان آذر انجام شود. پروژه ورود و خروج خط ۲۳۰ چهلستون-صنایع دفاع نیز با انتخاب پیمانکار و نصب برج باقیمانده در حال انجام است و سایر پروژهها نیز روند مطلوبی دارند.