به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی با بیان این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر تردد موتورسیکلت سنگین در سطح معابر عمومی و محورهای مواصلاتی شهر محمدیه، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با تقویت گشت های انتظامی و انجام اقدامات اطلاعاتی دریافتند، موتورسیکلت موصوف در جاده قدیم محمدیه به سمت شرکت نستله در حال تردد است و تلاش برای متوقف کردن آن در دستور کار قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به توقیف این موتورسیکلت در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه ارزش آن را 5 میلیارد ریال برابر نظر کارشناسان اعلام و اظهار کرد: موتورسیکلت توقیفی به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ جمالی در خاتمه از مردم خواست: به منظور برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در مورد مسائل امنیتی و انتظامی را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام دارند.

انتهای پیام/