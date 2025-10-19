چند پروژه ورزشی فرهنگی در ناحیه منفصل شهری مشعلدار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در ادامه برنامه یکشنبه های افتتاح طرح های عمرانی شهرداری قزوین این بار نوبت به ناحیه منفصل شهری مشعلدار رسید.

در مراسمی با حضور فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، مهدی صباغی شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری، خمسه مدیرکل بازرسی، یک سالن چند منظوره ورزشی فرهنگی در ناحیه منفصل شهری مشعلدار افتتاح شد.

این سالن ورزشی به مساحت یک هزار و 876 مترمربع و زیربنای یک هزار و450 متر مربع افتتاح شد و از امروز در اختیار ساکنان مشعلدار قرار گرفت. این مجموعه دارای یک مجتمع فرهنگی هم است و می تواند نیاز شهروندان این ناحیه را در حوزه فرهنگی تأمین کند.

این مجموعه شامل ساختمان اداری، سرویس‌های بهداشتی و رختکن است و در کنار آن یک خانه فرهنگ سه‌ طبقه با امکاناتی شامل سالن مطالعه، کلاس‌های آموزشی و مخزن کتابخانه برای توانمندسازی بانوان و غنی‌سازی اوقات فراغت خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.

برای احداث این خانه فرهنگ که تحت نظارت منطقه یک شهرداری قزوین صورت گرفته اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال هزینه شده است. همچنین باند کندرو در این ناحیه با هدف بهبود ایمنی ترافیکی احداث شده است.

این پروژه با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال به طول 3000 مترمربع احداث شده که نقش مهمی در بهبود عبور و مرور و افزایش ایمنی شهروندان دارد.

