به گزارش ایلنا، سرهنگ ابوالحسن مزارعی اظهار داشت: در بیست و چهارم آبان‌ماه سال‌جاری و در پی گزارش به پلیس ١١٠ مبنی بر وقوع قتل در یکی از باغات بخش می‌مند، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد پیرمردی ٨١‌ساله در اتاقک باغ خود بر اثر جراحت و خونریزی از ناحیه سر به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد افزود: با‌توجه‌به حساسیت موضوع، اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

مزارعی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سرانجام فرد قاتل شناسایی و توسط مامورین بخش می‌مند و کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه قاتل ٤٣‌ساله در بازجویی تکمیلی علت قتل را اختلافات خانوادگی با مقتول عنوان کرد، گفت: عاقبت‌اندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون می‌تواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.

