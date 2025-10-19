فرمانده انتظامی فیروزآباد خبرداد؛
قتل عموی ٨١ساله با بیل / قاتل دستگیر شد
فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری قاتلی که با ضربات بیل عموی ٨١ساله خود را به قتل رسانده بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ ابوالحسن مزارعی اظهار داشت: در بیست و چهارم آبانماه سالجاری و در پی گزارش به پلیس ١١٠ مبنی بر وقوع قتل در یکی از باغات بخش میمند، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه پلیس مشخص شد پیرمردی ٨١ساله در اتاقک باغ خود بر اثر جراحت و خونریزی از ناحیه سر به قتل رسیده است.
فرمانده انتظامی فیروزآباد افزود: باتوجهبه حساسیت موضوع، اقدامات لازم جهت شناسایی و دستگیری قاتل در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.
مزارعی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، سرانجام فرد قاتل شناسایی و توسط مامورین بخش میمند و کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه قاتل ٤٣ساله در بازجویی تکمیلی علت قتل را اختلافات خانوادگی با مقتول عنوان کرد، گفت: عاقبتاندیشی در امور، بالا بردن آستانه تحمل، داشتن مهارت حل مسئله و احترام به قانون میتواند از وقوع جرائم این چنینی جلوگیری کند.