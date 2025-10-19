مدیرکل استاندارد استان خبرداد؛
پلمب ۱۰۰ دستگاه شهربازی غیراستاندارد در فارس
خطای نازلهای سوخت در محدوده مجاز است
مدیرکل استاندارد فارس گفت: نظارت این ادارهکل بر کالاهایی است که مشمول استاندارد اجباری هستند و این نظارت هم در مرحله تولید و هم در مرحله عرضه انجام میشود.
به گزارش ایلنا، علی عزیزی امروز ٢٧مهر در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در هر واحد تولیدی، مدیر کنترل کیفیت مستقر است و ما نیز از طریق نمونهبرداری از بازار، بر تطابق کالاها با استانداردهای ملی نظارت داریم. چنانچه کالایی مغایر با استاندارد تشخیص داده شود، به استان محل تولید اعلام میشود تا پیگیری لازم صورت گیرد.
مدیرکل استاندارد فارس اظهار کرد: در حوزه تجهیزات تفریحی و شهربازیها، این اداره نظارت مستمر دارد و تا امروز بیش از ۱۰۰ دستگاه غیراستاندارد پلمب شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد دستگاههای شهربازی در سطح استان دارای گواهینامه استاندارد معتبر هستند و موارد پلمبشده اغلب مربوط به اتمام مهلت اعتبار یا تأخیر در تمدید گواهینامهها بوده است.
عزیزی تأکید کرد: هیچ نگرانی بابت ایمنی شهربازیهای فارس وجود ندارد و نظارتها بهصورت مستمر انجام میشود.
عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره عملکرد نازلهای سوخت در جایگاهها گفت: نازلهای سوخت دارای سامانههای کنترلی دقیق هستند و آزمایشها نشان داده خطای اندازهگیری در بیشترین حالت حدود منفی ۱۰۰ تا ۱۳۰ سیسی در هر ۲۰ لیتر است که در محدوده مجاز استاندارد قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه ادعای «هوا دادن نازلها» صحت ندارد و تمامی نازلها بر اساس ساختار شناور درون مخزن کار میکنند، بهگونهای که امکان انتقال هوا وجود ندارد، تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، دستگاه در حضور مالک جایگاه و شرکت نفت تنظیم و مجدداً تأیید میشود.
عزیزی ادامه داد: ۵۲۶۲ نازل سوخت در ششماهه نخست امسال مورد آزمون قرار گرفتهاند و همچنین ۳۶۶ آزمون برای وسایل ثابت و ۵۶۳۸ آزمون برای وسایل سنجش سبک انجام شده است.
مدیرکل استاندارد فارس بیان کرد: تمام محصولات غذایی تولیدشده در استان که مشمول استاندارد اجباری هستند، تحت نظارت کامل ادارهکل استاندارد قرار دارند و خوشبختانه تاکنون هیچگونه نقص بحرانی گزارش نشده است.
وی افزود: محصولات صادراتی نیز تحت نظارت کامل صادر میشوند و در بخش کشاورزی، از میان محصولات عمده استان تنها خرما مشمول استاندارد اجباری است.
نظارت بر آسانسورها و اماکن عمومی
عزیزی با اشاره به نظارت بر آسانسورهای سطح استان گفت: قبل از صدور پایان کار ساختمان، شهرداری موظف است از اداره استاندارد استعلام بگیرد و بدون تأییدیه استاندارد، پایان کار صادر نمیشود.
وی ادامه داد: در سال گذشته نظارت بر آسانسورهای اماکن عمومی و دولتی آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۵۰ مورد نظارت عالیه انجام شده است. این نظارتها عمدتاً در هتلها و پاساژها انجام شده و در صورت نداشتن گواهینامه معتبر، ابتدا اخطار کتبی صادر و در صورت بیتوجهی، آسانسور پلمب میشود.
مدیرکل استاندارد فارس اضافه کرد: در زمینه تجهیزات پزشکی نیز هماهنگی نزدیکی با دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد و تمامی تجهیزات درمانی قبل از بهرهبرداری از نظر استاندارد بودن بررسی میشوند.
وی خاطرنشان کرد: آسانسورهای مربوط به دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در صورت نداشتن گواهی معتبر، اخطار و در مرحله بعد توقیف خواهند شد.
برای اولین بار در هفته استاندارد، اولین آزمایشگاه طلای استان را که دارای گواهینامه ISO/IEC 17025 است افتتاح کردیم که این باز یک دستاورد خوبی برای استان بود.