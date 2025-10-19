خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان:

90 درصد از حجم مخازن سدهای استان خالی است

کد خبر : 1702094
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: 90 درصد از حجم مخازن سدهای استان خالی است.

به گزارش ایلنا، داریوش حسن نژاد روز یکشنبه بیست و هفتم مهرماه با اشاره به آخرین وضعیت مخازن سدهای لرستان اظهار کرد: حجم کل مخزن سدهای مروک، ایوشان، تنگ هاله، خان‌آباد، کزنار و حوضیان ۲۰۸.۷۱میلیون متر مکعب است که در این مقایسه سد خان آباد الیگودرز با ۱۰۷درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم و سد‌های ایوشان و خان آباد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷۸ و ۳۳ درصدکاهش داشته‌اند. 

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۰درصد از مخازن سدهای لرستان پر است، ادامه داد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۲۰.۶۳ میلیون متر مکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹درصد کاهش را نشان می‌دهد. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان افزود: در حال حاضر مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۱۸متر مکعب بر ثانیه و آب خروجی ۱.۹۵متر مکعب بر ثانیه گزارش شده است. 

 حسن نژاد تاکید کرد: با توجه به کاهش قابل ملاحظه حجم آب موجود پشت سدها و مصارف بالای آب سطحی و زیر زمینی در کشاورزی، لزوم همکاری کشاورزان دررعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف منابع آبی ضرورت دارد.

