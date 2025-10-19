یک مسئول انتظامی خبر داد:
دستگیری عامل تیراندازی در یکی از روستاهای پلدختر
جانشین فرمانده انتظامی پلدختر از دستگیری عامل تیراندازی در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ امیر ارکیان امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی در این شهرستان، بلافاصله مأموران به محل موردنظر اعزام و موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: با حضور مأموران پلیس در محل مشخص شد متهم با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی به سمت منزل شهروندان کرده و سپس از محل متواری شده است که مأموران در محل حاضر و آثار تیراندازی بر روی درب منزل مشهود بوده است.
جانشین فرمانده انتظامی پلدختر، تصریح کرد: در این راستا مأموران انتظامی با همکاری پلیس امنیت عمومی و با اشراف اطلاعاتی متهم را شناسایی و دستگیر کردند.
سرهنگ ارکیان، گفت: متهم به جرم خود به علت اختلافات خانوادگی اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی تأکید کرد: مأموران تلاشگر پلیس هرگز اجازه جولان به ناامنکنندگان امنیت عمومی نخواهند داد.