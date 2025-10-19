دستگیری عامل تیراندازی در یکی از روستاهای پلدختر

به گزارش ایلنا، سرهنگ امیر ارکیان امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی در این شهرستان، بلافاصله مأموران به محل موردنظر اعزام و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با حضور مأموران پلیس در محل مشخص شد متهم با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی به سمت منزل شهروندان کرده و سپس از محل متواری شده است که مأموران در محل حاضر و آثار تیراندازی بر روی درب منزل مشهود بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی پلدختر، تصریح کرد: در این راستا مأموران انتظامی با همکاری پلیس امنیت عمومی و با اشراف اطلاعاتی متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ ارکیان، گفت: متهم به جرم خود به علت اختلافات خانوادگی اعتراف و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: مأموران تلاش‌گر پلیس هرگز اجازه جولان به ناامن‌کنندگان امنیت عمومی نخواهند داد.

