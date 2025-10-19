به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران از مسدود شدن محور کندوان به دلیل جابجایی احشام بومی‌های شهرستان چالوس خبر داد.

وی اعلام کرد: این مسدودیت از ساعت ۲۲ یکشنبه ۲۷ مهر تا ۲۲ دوشنبه ۲۸ مهر از هر دو مسیر اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راه مازندران افزود: این اقدام به‌منظور تسهیل در جابجایی احشام و جلوگیری از ترافیک و حوادث احتمالی انجام می‌شود.

عبادی از رانندگان خواست تا در این مدت از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و با توجه به شرایط مسدودیت، سفرهای خود را مدیریت کنند.

