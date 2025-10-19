رئیس پلیس راه مازندران:
محور کندوان برای جابجایی احشام مسدود میشود
محور کندوان بهدلیل جابجایی احشام بومیهای شهرستان چالوس از ساعت ۲۲ یکشنبه ۲۷ مهر تا ۲۲ دوشنبه ۲۸ مهر از هر دو مسیر مسدود خواهد بود. این تصمیم به منظور تسهیل در انتقال احشام و جلوگیری از ترافیک و حوادث احتمالی اتخاذ شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران از مسدود شدن محور کندوان به دلیل جابجایی احشام بومیهای شهرستان چالوس خبر داد.
وی اعلام کرد: این مسدودیت از ساعت ۲۲ یکشنبه ۲۷ مهر تا ۲۲ دوشنبه ۲۸ مهر از هر دو مسیر اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران افزود: این اقدام بهمنظور تسهیل در جابجایی احشام و جلوگیری از ترافیک و حوادث احتمالی انجام میشود.
عبادی از رانندگان خواست تا در این مدت از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و با توجه به شرایط مسدودیت، سفرهای خود را مدیریت کنند.