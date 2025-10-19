خبرگزاری کار ایران
یک قاتل فراری در اندیکای خوزستان خودکشی کرد

قاتل فراری در شهرستان اندیکا با خودکشی به زندگی خود پایان داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیکا گفت: میثم امامی قاتل فراری که دست به قتل چهار نفر در این شهرستان زده بود پس از زمین‌گیر شدن در یکی از شهرستان‌های همجوار در محل مخفیگاه خود دست به خودکشی زد.

میرچناری افزود: با توجه به دستورات قضایی که برای دستگیری این قاتل فراری انجام شد، با همکاری نهاد‌های امنیتی و انتظامی اشراف اطلاعاتی بسیار دقیقی از این متهم بدست آمد و افرادی که به هر نحو در فراری دادن یا مخفی نمودن و حمایت از وی دست داشتند شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: با توجه به این اقدامات و  شناسایی محل مخفیگاه وی،   اقدامات لازم به منظور دستگیری این قاتل فراری برنامه‌ریزی شد و متهم  که عرصه را بر خود تنگ می‌دید،    یکشنبه شب در یکی از شهرستان‌های مجاور زمین‌گیر شد و  به زندگی خود پایان داد.

 

