سقوط مرگبار خودرو ساینا در کانال آب

به گزارش ایلنا از خوزستان مهرداد ابوالفارسی، گفت: در ساعت ۱۵:۰۹ امروز شنبه (۲۶ مهرماه) طی تماس تلفنی اورژانس مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی سواری ساینا در کانال آب در کیلومتر ۵ محور رامشیر به ماهشهر، پل سید هاشم، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان، امدادگران مرکز عملیاتی مشراگه رامشیر به محل حادثه اعزام شدند.

مهرداد ابوالفارسی افزود: متأسفانه در این حادثه، سرنشین خودرو جان خود را از دست داده بود که پس از تلاش نجاتگران، پیکر وی از داخل خودرو رهاسازی شد و جهت انجام مراحل قانونی به عوامل ذی‌ربط تحویل داده شد.

انتهای پیام/