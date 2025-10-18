خبرگزاری کار ایران
در محور رامشیر به ماهشهر رخ داد؛

سقوط مرگبار خودرو ساینا در کانال آب

سقوط مرگبار خودرو ساینا در کانال آب
رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان رامهرمز از سقوط مرگبار یک دستگاه خودرو ساینا در محور رامشیر به ماهشهر در کانال آب خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان مهرداد ابوالفارسی، گفت: در ساعت ۱۵:۰۹ امروز شنبه (۲۶ مهرماه) طی تماس تلفنی اورژانس مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی سواری ساینا در کانال آب در کیلومتر ۵ محور رامشیر به ماهشهر، پل سید هاشم، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان، امدادگران مرکز عملیاتی مشراگه رامشیر به محل حادثه اعزام شدند.

مهرداد ابوالفارسی افزود:  متأسفانه در این حادثه، سرنشین خودرو جان خود را از دست داده بود که پس از تلاش نجاتگران، پیکر وی از داخل خودرو رهاسازی شد و جهت انجام مراحل قانونی به عوامل ذی‌ربط تحویل داده شد.

 

