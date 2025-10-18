برگزاری انتخابات شوراها به صورت ١٠٠درصد الکترونیکی در فارس
استاندار فارس در جلسه ستاد انتخابات استان با حضور، هیئت اجرایی و نظارت بر انتخابات، از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی بهصورت صد در صد الکترونیکی خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری، در این جلسه با قدردانی از مشارکت فعال اعضای ستاد انتخابات، بر اهمیت ششمین دوره از انتخابات شوراهای اسلامی تاکید کرد و آن را یکی از مهمترین انتخاباتهای سالهای اخیر دانست.
استاندار فارس با اشاره به ابعاد جنگ ١٢روزه و تحلیل راهبردهای دشمن، گفت: یکی از محورهای اصلی طراحی دشمن در این نبرد، تمرکز بر ایجاد نارضایتیهای مردمی و تلاش برای القای فاصله میان جامعه و نظام بود که مردم آنها را ناکام گذاشتند.
وی افزود: عناصر وابسته در خارج از کشور با همکاری رسانههای معاند، درصدد بودند جامعه ایران را در آستانه فروپاشی جلوه دهند و با تحریک افکار عمومی، زمینهساز آشوب و بیثباتی شوند.
استاندار فارس با بیان اینکه انسجام و ایستادگی مردم پازل دفاع ملی را کامل کرد، گفت: این اتحاد تمامی محاسبات دشمن را برهم زد و نشان داد که ملت ایران در برابر تهدیدات خارجی، همواره با بصیرت و انسجام عمل میکند.
نماینده عالی دولت در استان با تاکید بر اینکه مشارکت در انتخابات یکی از شاخصهای ارزیابی وضعیت داخلی از سوی دشمنان است، خاطرنشان کرد: تاریخ نشان میدهد هر زمان مردم در انتخابات حضور پررنگی داشتند، دشمن عقبنشینی کرد و هر جا مشارکت کاهش یافت، تحرکات آنان بیشتر شد.
وی با اشاره به بهرهگیری دشمن از ابزارهایی چون تحریم، فشار اقتصادی و تحریک اجتماعی، بهعنوان بسترهای ایجاد اعتراض، هوشیاری مردم و حضور آگاهانه در انتخابات را سدی محکم در برابر این توطئهها توصیف کرد.
استاندار فارس با بیان اینکه انتخابات شوراها بالاترین سطح دسترسی مردم به حاکمیت است، بر تفکیک مرز اجرا و نظارت و نقش هیئتهای اجرا و نظارت در برگزاری سالم و باشکوه انتخابات تاکید کرد.
امیری با اشاره به مصوبات جلسات گذشته، خواستار اجرای دقیق مفاد قانونی و رعایت اصول بیطرفی در فرایند انتخابات شد و افزود: با برنامهریزی منسجم و همکاری همهجانبه، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، منظم و فراگیر فراهم خواهد شد.
استاندار فارس با یادآوری اهمیت حفظ انسجام و سلامت فرآیندهای انتخاباتی تصریح کرد: برای جلوگیری از بروز هرگونه تداخل و اختلاف، ضروری است تمامی مراحل اجرایی و نظارتی با رعایت دقیق قانون و اصول بیطرفی انجام پذیرد.
وی خواستار سعهصدر دستگاههای نظارتی در تایید صلاحیت متقاضیان بر مبنای آموزههای اسلامی شد و خاطرنشان کرد: انتخاب اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت باید از میان افراد شایسته، محبوب و مورد اعتماد جامعه صورت گیرد و رویکردهای سیاسی در این زمینه بههیچعنوان پذیرفتنی نیست.
امیری با اشاره به تصویب برگزاری صددرصد الکترونیکی انتخابات شوراهای اسلامی، از اتخاذ تمهیداتی برای تسهیل حضور مردم در این فرآیند ملی خبر داد و افزود: تامین سرویسهای حملونقل عمومی برای مناطق دورافتاده و رفع موانع احتمالی مشارکت ازجمله اقدامات اجرایی خواهد بود.
استاندار فارس همچنین از برگزاری آزمون آفلاین برای فرمانداران بهمنظور سنجش میزان تسلط آنان بر قانون انتخابات خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای ارتقاء سطح آمادگی و اجرای دقیق قانون دانست.
رئیس شورای تامین استان با اشاره به ضرورت کنترل فضای مجازی و مقابله با انتشار اخبار جعلی و تحریکآمیز اعلام کرد: شورای فضای مجازی استان با همکاری پلیس فتا و نهادهای امنیتی مامور تدوین برنامهای جامع برای رصد و مدیریت فضای مجازی خواهد بود.
استاندار با تاکید بر نقش شوراهای اسلامی در پیوند مردم با ساختار اداری کشور، اظهار داشت: حضور فعالانه در انتخابات، رعایت حقوق مردم، امانتداری در فرآیند اجرا و نظارت، و تلاش برای افزایش مشارکت عمومی از اصولی است که باید موردتوجه جدی قرار گیرد.
امیری برگزاری انتخاباتی باشکوه، قانونمند و مشارکت حداکثری را نماد همبستگی، بلوغ سیاسی و اعتماد عمومی و تحقق مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی دانست که موجب ناامیدی دشمنان از طمع به خاک کشورمان خواهد شد.
در این جلسه که علاوه بر اعضای ستاد انتخابات، محمدرضا رضایی کوچی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان، اردوان اکبرپور و غلامرضا توکل شوریجه دو عضو دیگر این هیئت و نمایندگان دستگاههای نظارتی نیر حضور داشتند، روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و تیرههای عشایری بررسی و هماهنگیهای لازم میان بخشهای اجرایی و نظارتی انجام شد.
استان فارس با ٢هزار و ٦٢۵ شورای اسلامی شامل ٢هزار و ٣٠٣ شورای روستایی، ٢٠٧ شورای عشایری و ۱۱۵ شورای شهری، جایگاه ویژهای در انتخابات پیشرو دارد.