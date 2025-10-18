خبرگزاری کار ایران
دلجویی فرماندار سلماس از پدر نوزاد آسیب دیده حین تولد

فرماندار سلماس در پی خطای پزشکی حین تولد نوزاد در این شهرستان، ضمن دلجویی از والدین نوزاد دستور پیگیری سریع و بررسی وضعیت درمانی را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، پس از وقوع حادثه برای یک نوزاد در هنگام تولد که منجر به شکستگی از ناحیه دست او شده بود، علی علایی فرماندار سلماس،طی دیداری با پدر این نوزاد و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دستور سریع رسیدگی به موضوع را صادر کرد.

در این دیدار علایی ضمن دلجویی از پدر کودک، دستور داد تا تمامی اقدامات درمانی لازم به سرعت انجام شده و روند درمانی کودک با دقت پیگیری شود.

فرماندار سلماس بر لزوم استفاده از تمام امکانات درمانی شهرستان برای کمک به خانواده کودک و رفع مشکلات پزشکی موجود تاکید کرد.

علایی با اشاره به اهمیت رسیدگی فوری به وضعیت بهداشتی و درمانی مردم، به رئیس شبکه بهداشت دستور داد تا از نزدیک وضعیت کودک را پیگیری کرده و در صورت نیاز اقدامات تخصصی بیشتری انجام شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز در این دیدار متعهد شد که پیگیری‌های پزشکی و درمانی این کودک آسیب‌دیده را به سرعت و با دقت لازم انجام دهد.

