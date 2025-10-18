هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در دو شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و ۵ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز شنبه ۲۶ مهرماه در شهرستان کارون روی عدد ۱۵۹ و شادگان ۱۵۱ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم بودن هوا برای همه گروههای سنی است.
شهرهای اهواز با ۱۳۴، بهبهان ۱۳۰، دشت آزادگان ۱۰۳، آبادان و آغاجاری ۱۰۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروههای حساس را تجربه میکنند.
گفتنی است؛ شهرهای اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، خرمشهر، دزفول، دهدز، شوش، لالی، هندیجان، هفتکل، ملاثانی و هویزه در وضعیت قابل قبول و شهرهای رامهرمز و مسجدسلیمان در وضعیت پاک دارند.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.