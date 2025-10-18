خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی

هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی
کد خبر : 1701553
لینک کوتاه کپی شد.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در دو شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و ۵ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز شنبه ۲۶ مهرماه در شهرستان کارون روی عدد ۱۵۹ و شادگان ۱۵۱ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم بودن هوا برای همه گروه‌های سنی است.

شهر‌های اهواز با ۱۳۴، بهبهان ۱۳۰، دشت آزادگان ۱۰۳، آبادان و آغاجاری ۱۰۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروه‌های حساس را تجربه می‌کنند.

گفتنی است؛ شهر‌های اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، خرمشهر، دزفول، دهدز، شوش، لالی، هندیجان، هفتکل، ملاثانی و هویزه در وضعیت قابل قبول و شهر‌های رامهرمز و مسجدسلیمان در وضعیت پاک دارند.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ