هوای ۷ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا، امروز شنبه ۲۶ مهرماه در شهرستان کارون روی عدد ۱۵۹ و شادگان ۱۵۱ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم بودن هوا برای همه گروه‌های سنی است.

شهر‌های اهواز با ۱۳۴، بهبهان ۱۳۰، دشت آزادگان ۱۰۳، آبادان و آغاجاری ۱۰۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم هوا برای گروه‌های حساس را تجربه می‌کنند.

گفتنی است؛ شهر‌های اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، خرمشهر، دزفول، دهدز، شوش، لالی، هندیجان، هفتکل، ملاثانی و هویزه در وضعیت قابل قبول و شهر‌های رامهرمز و مسجدسلیمان در وضعیت پاک دارند.

افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا " ناسالم" است، باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیت‌ها را کاهش دهند.

انتهای پیام/