هشدار احتمال ورود پشه «آئدس» به خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهرداد شریفی امروز شنبه در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده در استانداری خوزستان، تغییرات اقلیمی و آب و هوایی را بسترساز گسترش این پشه مهاجم عنوان و اظهار کرد: پشه آئدس از خارج به کشور وارد شده و می‌تواند به عنوان یک موضوع بیوتروریسم و ناقل خطرناک بیماری‌هایی که قبلاً در مناطق جغرافیایی خاصی دیده می‌شدند، عمل کند.

وی با اشاره به اینکه هنوز موردی از این پشه در خوزستان مشاهده نشده است، ادامه داد: اگر پشه به خوزستان وارد شود با توجه به زیرساخت‌ها و شرایط خاص این استان، می‌تواند خوزستان را به تعطیلی بکشاند.

شریفی تاکید کرد: ۱۱ هزار نقطه پرخطر محل رشد پشه آئدس در خوزستان شناسایی شده که ۳۷ درصد رفع و ۶۳ درصد باقی مانده است.

وی با هشدار در مورد نیش زدن روزانه ۲۰ نفر و تولید مثل انفجاری این گونه مهاجم افزود: این پشه به انسان علاقه زیادی دارد و می‌تواند زنگ خطر بزرگی برای استان باشد از این رو این مسئله با توجه به نرخ تولید مثل بسیار بالای آن تشدید می‌شود به طوری که هر پشه روزانه ۴۰۰ تخم می‌گذارد و هر تخم نیز می‌تواند تا ۴۰۰ روز زنده بماند و به پشه ناقل جدیدی تبدیل شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز زیستگاه‌های اصلی تخم‌ریزی این پشه را اماکنی عنوان کرد که آب راکد را در خود نگه می‌دارند.

وی لاستیک‌های فرسوده، کاسه زیرگلدانی، فنجان، گلدان، بشکه‌های آب و هر ظرف دیگری که آب در آن ذخیره شود را کانون تولید مثل این پشه عنوان و بر لزوم رسیدگی فوری به چاله‌های آسانسور در ساختمان‌های نیمه‌کاره و نخاله‌های ساختمانی تاکید کرد.

شریفی با انتقاد از حضور نداشتن شهردار در این نشست، خواستار اقدام عملی و عاجل دستگاه‌های متولی به ویژه شهرداری شد و هشدار داد: اگر فکری به حال مانداب‌ها و نخاله‌ها نشود براساس گزارشات رسیده، پشه تا منطقه بندر دیلم پیشروی کرده و به خوزستان می‌رسد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به مقاومت این پشه به اکثر سموم رایج، یکی از جدی‌ترین بیماری‌های منتقله توسط پشه آئدس را «تب دنگی» خواند و گفت: درمان فرد مبتلا به تب دنگی بسیار سخت است و خطر بیماری‌های منتقل شده از طریق آئدس، کشور را تهدید می‌کند.

وی با مقایسه این تهدید با همه‌گیری کرونا گفت: در کرونا با ماسک می‌توانستیم از خود محافظت کنیم اما در مورد پشه آئدس ما روزانه شاهد نیش زدن ده‌ها نفر و تولید مثل انفجاری آن خواهیم بود.

شریفی با اعلام اینکه کشورهای همسایه نیز به این بیماری‌ها مبتلا شده‌اند گفت: اگر این تهدید را جدی نگیریم، از نظر سیاسی و اقتصادی آسیب‌های جبران‌ناپذیری متحمل خواهیم شد.

وی تب با سردرد و کمر درد را از جمله علایم تب دانگی عنوان کرد که در صورت ابتلای فرد به این علایم، می تواند مشکوک به تب دانگی باشد.

انتهای پیام/