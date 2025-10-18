خبرگزاری کار ایران
رونمایی از پلاک‌های اختصاصی منطقه آزاد اینچه‌برون

کد خبر : 1701450
مراسم افتتاح ساختمان شماره‌گذاری خودرو و رونمایی از پلاک‌های منطقه آزاد اینچه‌برون، امروز (شنبه ۲۶ مهر) در گمرک اینچه‌برون برگزار شد.

به گزارش ایلنای گلستان،  طبق توافق‌نامه اخیر میان سازمان منطقه آزاد و پلیس راهور، فرآیند شماره‌گذاری با تمرکز بر شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، از آبان‌ماه به طور رسمی آغاز می‌شود و گمرک اینچه‌برون به عنوان یکی از مراکز تخصصی واردات خودرو فعال می‌شود. 

استاندار گلستان گفت: پلاک‌های اختصاصی ۶۱.۶۲ و ۶۳ برای خودروهای منطقه آزاد گلستان در نظر گرفته شده است. 

علی اصغر طهماسبی افزود: پیشنهاد ما گسترش این پلاک‌ها به سراسر استان است تا ساکنان مرزی بتوانند بدون محدودیت در سراسر گلستان تردد کنند.

