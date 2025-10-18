به گزارش ایلنای گلستان، طبق توافق‌نامه اخیر میان سازمان منطقه آزاد و پلیس راهور، فرآیند شماره‌گذاری با تمرکز بر شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها، از آبان‌ماه به طور رسمی آغاز می‌شود و گمرک اینچه‌برون به عنوان یکی از مراکز تخصصی واردات خودرو فعال می‌شود.

استاندار گلستان گفت: پلاک‌های اختصاصی ۶۱.۶۲ و ۶۳ برای خودروهای منطقه آزاد گلستان در نظر گرفته شده است.

علی اصغر طهماسبی افزود: پیشنهاد ما گسترش این پلاک‌ها به سراسر استان است تا ساکنان مرزی بتوانند بدون محدودیت در سراسر گلستان تردد کنند.

