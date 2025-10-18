جشنواره غذا و سلامت در تکاب برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از تکاب، این جشنواره که توسط کمیته بانوان انجمن خیریه مهرانه برگزار شده، با حضور چشمگیر شهروندان و خیرین محلی همراه بوده و فضایی سرشار از مهر، نوع‌دوستی و مشارکت اجتماعی را رقم زده است.

حمید علی‌نیا، دبیر جشنواره، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، هدف اصلی این رویداد را ترویج فرهنگ سلامت، ایثار و خیرخواهی عنوان کرد و افزود: این جشنواره تنها نمایش غذاهای سالم نیست، بلکه تلاشی برای پیوند سلامت با فعالیت‌های خیریه و فرهنگ‌سازی در جامعه است.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم اعلام کرد: جشنواره تا ۲۶ مهر ماه ادامه خواهد داشت و تمامی عواید آن برای حمایت از بیماران سرطانی و فعالیت‌های انجمن خیریه مهرانه در تکاب اختصاص خواهد یافت.

