با هدف حمایت از بیماران سرطانی؛
جشنواره غذا و سلامت در تکاب برگزار شد
جشنواره بزرگ «غذا و سلامت» با هدف حمایت از بیماران مبتلا به سرطان، به همت انجمن خیریه مهرانه و با استقبال پرشور مردم در سالن ورزشی جهاد کشاورزی شهرستان تکاب برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از تکاب، این جشنواره که توسط کمیته بانوان انجمن خیریه مهرانه برگزار شده، با حضور چشمگیر شهروندان و خیرین محلی همراه بوده و فضایی سرشار از مهر، نوعدوستی و مشارکت اجتماعی را رقم زده است.
حمید علینیا، دبیر جشنواره، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، هدف اصلی این رویداد را ترویج فرهنگ سلامت، ایثار و خیرخواهی عنوان کرد و افزود: این جشنواره تنها نمایش غذاهای سالم نیست، بلکه تلاشی برای پیوند سلامت با فعالیتهای خیریه و فرهنگسازی در جامعه است.
وی با اشاره به استقبال گسترده مردم اعلام کرد: جشنواره تا ۲۶ مهر ماه ادامه خواهد داشت و تمامی عواید آن برای حمایت از بیماران سرطانی و فعالیتهای انجمن خیریه مهرانه در تکاب اختصاص خواهد یافت.