رییس پژوهشگاه فضایی ایران:

ایران سالانه ۶ ماهواره به فضا پرتاب می‌کند

ایران سالانه ۶ ماهواره به فضا پرتاب می‌کند
رییس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: کشورمان سالانه ۶ ماهواره به فضا پرتاب می‌کند و علاوه بر این، پیشرفت‌های چشمگیری نیز در زمینه «ماهواره بَر» داشته‌ایم.

به گزارش ایلنا از اصفهان، وحید یزدانیان روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان افزود: فناوری ساخت و پرتاب ماهواره‌های تمام ایرانی، پُرشتاب پیش می‌رود و چشم‌انداز این مسیر روشن است.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این در دهه ۷۰، عملیات ماهواره‌های ساخته و پرتاب شده به نتیجه نرسید، اما اراده و تکاپوی دانشمندان ایرانی در دهه ۸۰ به ثمر نشست و نخستین ماهواره با موفقیت به فضا پرتاب شد.

یزدانیان گفت: فعالیت ماهواره‌های پرتاب شده در زمینه توسعه ارتباطات است که تاثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی مردم دارد.

وی افزود: تقویت امنیت و زیست بوم اقتصادی کشور نیز از دیگر کارکردهای موثر صنعت فضایی است.

یزدانیان گفت: بهره‌مندی از پیشرفت‌های صنعت فضایی با راهبرد ارتقای معیشت مردم در دستور کار قرار گرفته است و همچنان ادامه دارد.

رییس پژوهشگاه فضایی ایران تاکید کرد: هدف از ساخت ماهواره‌ها و پرتاب آنها، بهره‌برداری از این تجهیزات برای ارتقای کیفی خدمات به مردم است.

وی تاکید کرد: تحریم‌ها مانع بزرگی در مسیر اعتلای این صنعت بود اما از آن عبور کردیم و خودکفا شدیم.

