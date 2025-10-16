خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جبهه اصلاحات ایران:

بیش‌از هر زمان به تقویت روحیه و درس‌آموزی از بزرگان نیاز داریم

بیش‌از هر زمان به تقویت روحیه و درس‌آموزی از بزرگان نیاز داریم
کد خبر : 1700960
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جبهه اصلاحات ایران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه و منش بزرگان جریان اصلاح‌طلبی، گفت: در کنار برنامه‌ها و جلسات سیاسی، ما بیش از هر زمان نیاز به تقویت روحیه، دیده‌شدن، شنیده‌شدن و درس‌آموزی از بزرگان داریم.

به گزارش ایلنا از همدان ، آذر منصوری  در آئین نکوداشت حسین صباغیان اردکانی که به همت حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (شعبه همدان) برگزار شد، اظهار کرد: آقای صباغیان از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبی و از نیک‌نامان شریف این سرزمین است؛ انسانی که عمر خویش را بی‌وقفه، صادقانه و بی‌هیچ چشم‌داشتی وقف خدمت به مردم و سرزمینش کرده است. زندگی او آیینه‌ای از صداقت، مردم‌داری و پایبندی به آرمان‌های والای انسان‌دوستی، است. 

منصوری با اشاره به نقش پررنگ صباغیان در عرصه فعالیت حزبی و سیاسی، تصریح کرد: او از جمله معدود کنشگرانی است که همواره کنش حزبی را بر کنش فردی ترجیح داده، چرا که باور دارد رشد دموکراسی و نهادینه شدن اصلاحات تنها از مسیر فعالیت حزبی می‌گذرد. چه در دوران حزب مشارکت تا زمان اعلام انحلال آن، و چه از بدو تأسیس حزب اتحاد ملت، حسین صباغیان نه‌تنها حضوری فعال و تأثیرگذار داشته، بلکه به عنوان محور انسجام و اتحاد جریان اصلاح‌طلب در همدان شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: آقای صباغیان بی‌هیچ ادعایی، نقش پدرانه ایفا کرده است. دغدغه اصلی‌اش وحدت، عقلانیت، گفت‌وگو و تقویت تشکل‌های سیاسی بوده، نه خودنمایی و قدرت‌طلبی. در دوره‌هایی که اختلاف نظرها فضای سیاسی را غبارآلود می‌کرد، او با خرد و متانت کم‌نظیرش نقش حلقه وصل را ایفا می‌کرد و از اعتبار و اعتماد مردمی خود برای آرام‌سازی فضا و تقویت روحیه جمعی بهره می‌برد.

منصوری با تأکید بر اینکه صباغیان نماد عقلانیت اصلاح‌طلبانه و مشاور امین نسل‌های مختلف کنشگران سیاسی همدان است، گفت: در روزگاری که کنش سیاسی، گاه با مصلحت‌اندیشی‌های فردی و منافع زودگذر گره می‌خورد، حسین صباغیان الگویی است از پایداری، صداقت و تعهد به آرمان‌ها. او نه اهل سکوت در برابر ناراستی است و نه اهل افراط و تندروی؛ آرامش و کلام مؤثرش همواره پلی میان دل‌ها و اندیشه‌ها بوده است. 

رئیس جبهه اصلاحات خاطرنشان کرد: امروز در این مراسم نکوداشت، تنها به پاسداشت عمر پرثمر او گرد نیامده‌ایم، بلکه به احترام یک سبک زندگی، یک مشی سیاسی، یک سیاست‌مدار پاک و یک منش اخلاقی سر تعظیم فرود می‌آوریم. دعای همه ما برای استاد حسین صباغیان، سلامت، آرامش و پایداری است و امید داریم که نامش همچنان بر تارک تاریخ اصلاح‌طلبی بدرخشد.

 آئین نکوداشت حسین صباغیان اردکانی به پاس بیش از نیم قرن خدمت بی‌چشم‌داشت با حضور چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب ملی و استانی، مانند؛ حسین نورانی‌نژاد و سعید شریعتی، برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ