رئیس جبهه اصلاحات ایران:
بیشاز هر زمان به تقویت روحیه و درسآموزی از بزرگان نیاز داریم
رئیس جبهه اصلاحات ایران با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از تجربه و منش بزرگان جریان اصلاحطلبی، گفت: در کنار برنامهها و جلسات سیاسی، ما بیش از هر زمان نیاز به تقویت روحیه، دیدهشدن، شنیدهشدن و درسآموزی از بزرگان داریم.
به گزارش ایلنا از همدان ، آذر منصوری در آئین نکوداشت حسین صباغیان اردکانی که به همت حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (شعبه همدان) برگزار شد، اظهار کرد: آقای صباغیان از چهرههای شاخص اصلاحطلبی و از نیکنامان شریف این سرزمین است؛ انسانی که عمر خویش را بیوقفه، صادقانه و بیهیچ چشمداشتی وقف خدمت به مردم و سرزمینش کرده است. زندگی او آیینهای از صداقت، مردمداری و پایبندی به آرمانهای والای انساندوستی، است.
منصوری با اشاره به نقش پررنگ صباغیان در عرصه فعالیت حزبی و سیاسی، تصریح کرد: او از جمله معدود کنشگرانی است که همواره کنش حزبی را بر کنش فردی ترجیح داده، چرا که باور دارد رشد دموکراسی و نهادینه شدن اصلاحات تنها از مسیر فعالیت حزبی میگذرد. چه در دوران حزب مشارکت تا زمان اعلام انحلال آن، و چه از بدو تأسیس حزب اتحاد ملت، حسین صباغیان نهتنها حضوری فعال و تأثیرگذار داشته، بلکه به عنوان محور انسجام و اتحاد جریان اصلاحطلب در همدان شناخته میشود.
وی ادامه داد: آقای صباغیان بیهیچ ادعایی، نقش پدرانه ایفا کرده است. دغدغه اصلیاش وحدت، عقلانیت، گفتوگو و تقویت تشکلهای سیاسی بوده، نه خودنمایی و قدرتطلبی. در دورههایی که اختلاف نظرها فضای سیاسی را غبارآلود میکرد، او با خرد و متانت کمنظیرش نقش حلقه وصل را ایفا میکرد و از اعتبار و اعتماد مردمی خود برای آرامسازی فضا و تقویت روحیه جمعی بهره میبرد.
منصوری با تأکید بر اینکه صباغیان نماد عقلانیت اصلاحطلبانه و مشاور امین نسلهای مختلف کنشگران سیاسی همدان است، گفت: در روزگاری که کنش سیاسی، گاه با مصلحتاندیشیهای فردی و منافع زودگذر گره میخورد، حسین صباغیان الگویی است از پایداری، صداقت و تعهد به آرمانها. او نه اهل سکوت در برابر ناراستی است و نه اهل افراط و تندروی؛ آرامش و کلام مؤثرش همواره پلی میان دلها و اندیشهها بوده است.
رئیس جبهه اصلاحات خاطرنشان کرد: امروز در این مراسم نکوداشت، تنها به پاسداشت عمر پرثمر او گرد نیامدهایم، بلکه به احترام یک سبک زندگی، یک مشی سیاسی، یک سیاستمدار پاک و یک منش اخلاقی سر تعظیم فرود میآوریم. دعای همه ما برای استاد حسین صباغیان، سلامت، آرامش و پایداری است و امید داریم که نامش همچنان بر تارک تاریخ اصلاحطلبی بدرخشد.
آئین نکوداشت حسین صباغیان اردکانی به پاس بیش از نیم قرن خدمت بیچشمداشت با حضور چهرههای شاخص اصلاحطلب ملی و استانی، مانند؛ حسین نورانینژاد و سعید شریعتی، برگزار شد.