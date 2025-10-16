خبرگزاری کار ایران
نماینده مجلس عنوان کرد:

مدیریت منابع آب اولویت حیاتی برای پایداری و توسعه

نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به موضوع چالش کم‌آبی در شهرستان اراک اشاره کرده و گفت: مدیریت منابع آب و رفع تنش‌های آبی، یکی از اولویت‌های حیاتی برای پایداری زندگی شهروندان و توسعه اقتصادی این شهرستان است.

به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان با اشاره به دیدار خود با وزیر نیرو، افزود: کاهش ذخایر آب و افزایش مصرف در سال‌های اخیر، این چالش را جدی‌تر کرده و اجرای پروژه‌های اضطراری، نقش کلیدی در تأمین آب شرب پایدار، سلامت عمومی و آرامش مردم اراک دارد.

وی ادامه داد: در این راستا وزیر نیرو دستور تخصیص 500 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه‌های اضطراری و رفع تنش آبی شهرستان اراک را صادر کرده است. این اقدام در راستای تأمین آب شرب پایدار و رفع مشکلات کم‌آبی شهروندان این شهرستان انجام شده است.

نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: با اشاره به اینکه این اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ردیف 130227 قانون بودجه سال 1404 تأمین شده است، افزود: این منابع توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور پیگیری و به شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی پرداخت خواهد شد.

جمالیان به روند صدور این دستور اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: وزیر نیرو در نامه‌ای به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، موضوع اختصاص اعتبار و همچنین تأمین اعتبار لازم جهت پروژه‌های اضطراری و رفع تنش آبی اراک را ابلاغ کرده است.

وی به ادامه روند اجرایی شدن دستور وزیر نیرو و پیگیری‌های انجام شده در این خصوص اشاره کرده و بیان داشت: همچنین سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نیرو با تأکید بر پیگیری‌های انجام شده، دستور تخصیص اعتبار و انجام اقدامات لازم جهت رفع تنش آبی اراک را صادر کرده است.

