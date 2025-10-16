نقشه راه توسعه آذربایجان شرقی ترسیم شده است

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست روز پنجشنبه در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور وزیر صنعت در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، گفت: تکمیل زنجیره ارزش معادن با محوریت مس و طلا، تکمیل فرش دستباف و صنایع دستی، تکمیل زنجیره ارزش کفش و چرم، تکمیل زنجیره ارزش قطعه‌سازی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع خودروسازی به‌خصوص ماشین سازی تبریز و تراکتورسازی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع چوب و مبلمان، تکمیل زنجیره ارزش صنایع غذایی و شیرینی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع کشاورزی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع دارویی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع فولاد از جمله مهمترین رئوس نقشه راه توسعه آذربایجان شرقی است.

وی با انتقاد از عملی نشدن واگذاری امور به استانداران، گفت: با توجه به تأکید رییس‌جمهور برای تفویض اختیار به استانداران، ما این مسئولیت را در استان می‌پذیریم. هر چند این موضوع دچار وقفه شده و ما به طور سنتی در مدیریت کشور دچار مرکزگرایی هستیم.

وی افزود: ایده تفویض اختیار به استانداران، بسیار مهم و راهگشا است اما آنچه درباره تفویض اختیار در صحنه سیاسی پیاده می‌شود با ایده‌های دکتر پزشکیان فاصله زیادی دارد.

سرمست با اشاره به نقش تاریخی و محوری آذربایجان شرقی در تحولات سیاسی و اقتصادی کشور گفت: ما می‌توانیم در مدیریت استان ابتکاراتی داشته باشیم که راهگشای مسائل کشور باشد.

وی با بیان اینکه آذربایجان در طول تاریخ ثابت کرده است که همواره راهگشای مشکلات کشور بوده است، تاکید کرد: بخش دولتی و خصوصی استان، این اعتماد به نفس را دارد که مسئولیت مدیریت کلان‌پروژه‌های کشور را به‌صورت پایلوت بر عهده بگیرد.

استاندار از امضای میثاق‌نامه توسعه استان خبر داد و اظهار کرد: ما در بدو آغاز مسئولیت، میثاق‌نامه‌ای همراه با مسئولان ارشد استان امضا کردیم تا همه توان خود را برای توسعه آذربایجان شرقی بگذاریم.

وی افزود: نماینده ولی فقیه در استان، دادستان، روسای کل استان، نمایندگان و مدیران استان همگی هم‌قسم شده ایم تا از هیچ تلاشی برای توسعه آذربایجان شرقی فروگذار نکنیم.

سرمست به اهمیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: من همیشه تاکید کرده‌ام که در اختلاف نظرهای بین دولت و بخش خصوصی، طرف بخش خصوصی و صنعتگران خواهم بود.

وی با بیان اینکه کارخانه ماشین‌سازی نماد صنعت آذربایجان است و همه تلاش ما برای نوسازی و بهسازی این صنعت راهبردی است، اظهار کرد: نوسازی این گروه صنعتی در الویت قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته با استقبال بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، وارد تبریز شد.

بازدید از ناحیه صنعتی دوزدوزان، طرح نفلین سینیت و کارخانه سراب‌بافت، همچنین نشست با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از جمله برنامه‌های وزیر صمت در روز اول سفر به شهرستان سراب بود.

این سفر در راستای بررسی میدانی وضعیت واحدهای صنعتی و پیگیری روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش صنعت و معدن استان انجام شده است.

انتهای پیام/