خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان

ثبت وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان
کد خبر : 1700806
لینک کوتاه کپی شد.

براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، مروز پنجشنبه هوای هفت شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز پنجشنبه بیست‌وچهارم مهر منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر‌های اهواز ۱۸۱، شوشتر ۱۵۶ و کارون ۱۷۲ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم است.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های اندیمشک ۱۱۲، بهبهان ۱۲۰، شادگان ۱۱۱ و ماهشهر ۱۰۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهر‌های آبادان، آغاجری، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل، هندیجان و هویزه، قابل قبول گزارش شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ