ثبت وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز پنجشنبه بیست‌وچهارم مهر منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر‌های اهواز ۱۸۱، شوشتر ۱۵۶ و کارون ۱۷۲ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم است.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های اندیمشک ۱۱۲، بهبهان ۱۲۰، شادگان ۱۱۱ و ماهشهر ۱۰۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهر‌های آبادان، آغاجری، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل، هندیجان و هویزه، قابل قبول گزارش شده است.

