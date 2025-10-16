وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد؛
بحران کمبود نیرو در آموزش و پرورش
وزیر آموزش وپرورش گفت: پروژه مهر وآغاز سال تحصیلی بزرگترین رویداد، رخداد و کار آموزش و پرورش است که با چالشهای بزرگی مواجه است به ویژه در استان اصفهان که با بحران کمبود نیرو روبرو است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در نشست مشترک مدیران کل آموزش و پرورش کشور در اصفهان در حاشیه بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان اصفهان با حضور رئیس جمهور اظهار کرد: ما و مردم ارزش واقعی رئیس جمهور را میدانند و بخش زیادی از آرامش کنونی در جامعه مدیون تلاشهای صادقانه، خالصانه و مردم دارانه پزشکیان است که جای قدردانی دارد و بابت این نعمتی که در این برهه حساس خدا به داده قدردانی میکنم.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ از ۱۵ مهر رقم خورد و برای مدیریت دقیق آغاز سال تحصیلی، اتاق وضعیت با ۲۱ محور و ۸۱ برنامه تدوین شد تا فرایند بازگشایی مدارس بیدغدغه و آرام انجام گیرد.
کاظمی با اشاره به طراحی نقشه راهی جدید بر اساس سیاستهای رئیسجمهور، افزود: این نقشه راه مهارتمحور در قالب برنامهای گسترده ذیل توسعه عدالت و کیفیت آموزش شکل گرفته و در شش محور پایهگذاری شده است.
وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: تصور رایج این است که فعالیت آموزش و پرورش صرفاً در ساخت فضاهای آموزشی خلاصه میشود، در حالی که این تنها یکی از شش حوزه عدالت است. برای حل مسئله فضا، نقشه راه تخصصی و سامانه رصد و پایش طراحی شده است.
به گفته وی، دستاورد این رویکرد در هفته گذشته آشکار شد؛ از میان ۷ هزار و ۷۳۰ پروژه آموزشی، ۲۴۷ پروژه افتتاح شد که در تاریخ آموزش و پرورش بیسابقه است.
کاظمی با تقدیر از خیران مدرسهساز افزود: طی یک سال گذشته خیرین با مشارکتی کمنظیر، ۱۸۶ همت سرمایه به آموزش کشور تزریق کردهاند و روحیه و نگرش امیدبخش تازهای را در جامعه آموزشی پدید آوردهاند.
وزیر آموزش و پرورش ضلع دوم طرح را استانداردسازی تجهیزات مدارس اعلام کرد و گفت: در این زمینه دو مدرسه با دستور مستقیم رئیسجمهور تجهیز و آماده بهرهبرداری شده است و در صورت تأیید نهایی، این الگو به مدارس سراسر کشور تعمیم داده خواهد شد.
وی ادامه داد: ضلع سوم طرح، توانمندسازی معلمان است که نقشه راه آن تدوین شده و بخش مهمی از برنامه در نیمه نخست سالجاری اجرا شده است. توانمندسازی مدیران مدارس نیز ذیل الگوی مدرسه تراز دنبال میشود و تاکنون بیش از ۳۶۰ هزار معلم ابتدایی در قالب اجتماعات یادگیری در هزاران گروه سازماندهی شدهاند تا روشهای همآموزی و باهمآموزی را تجربه کنند.
کاظمی افزود: در بخش ورزشی، استانداردسازی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری مدارس در دستور کار است و از هفته آینده المپیادهای درونمدرسهای در سراسر کشور آغاز میشود. ضلع ششم این طرح نیز تقویت هویت ملی و دینی و گسترش فعالیتهای پرورشی و فرهنگی است که با آغاز پویش ایران سرافراز در سال تحصیلی جدید عملیاتی شده است.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: کشور در مسیر تحولی بزرگ قرار گرفته و باید صبر و همدلی داشت تا آثار فرهنگی و علمی این رویکرد در آینده نمایان شود. او گفت بسیاری از گرههای اقتصادی و اجتماعی، ریشه در غفلت چند دههای از نظام تعلیم و تربیت دارد و امروز خوشحالیم که آموزش و پرورش در صدر مسائل ملی قرار گرفته است.
کاظمی یادآور شد: نخستین جلسه رئیسجمهور پس از پایان تجاوز رژیم صهیونیستی با محوریت آموزش برگزار شد که نشانهای از ایمان دولت به تحول از نقطه انسانسازی است. وی افزود اگر صبر و همکاری داشته باشیم، مشکلات معلمان و دانشگاه فرهنگیان حل خواهد شد و مسیر ارتقای کیفیت آموزش و تربیت در کشور تثبیت میشود.