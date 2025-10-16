خبرگزاری کار ایران
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان:

گامی در ساماندهی اراضی کشاورزی آبادان؛ صدور ۳۵۰۰ سند نخلستان

کد خبر : 1700800
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به اجرایی شدن صدور سند نخلستان‌های شهرستان آبادان گفت: سه هزار و ۵۰۰ سند مالکیت نخلستان‌های آبادان صادر شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، «زمان‌ خوب» مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان، امروز پنجشنبه در آیین اهدای سه هزار و ۵۰۰ فقره سند مالکیت نخلستان‌های شهرستان آبادان و اسناد مالکیت اراضی نیشکر شهرستان خرمشهر اظهار کرد: تیمی در استان خوزستان در زمینه املاک کاداستر تشکیل شد و مشکلات و راهکارها به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این زمینه قراردادهای مشاوره‌ای امضا شد، عملیات نقشه‌برداری و تشکیل پرونده‌ها به‌صورت رایگان انجام گرفت و نقشه کلی روستاها نیز تهیه شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک آبادان گفت: امروز نه‌تنها حقوق مالکیت نخلستان‌ها تثبیت شد، بلکه زمینه ایجاد رونق اقتصادی پایدار نیز فراهم آمد.

«خوب» با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در استان خوزستان افزود: صدور اسناد زمین‌های نیشکر در خرمشهر و ساماندهی بستر رودخانه‌های کارون و بهمنشیر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

انتهای پیام/
