۲۴۰۰ طرح آموزشی به بهره برداری رسید

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا کاظمی، در گردهمایی مشترک مدیران آموزش و پرورش و خیرین مدرسه‌ساز کشور در تالار شهروند اصفهان، با اشاره به جایگاه انفاق به عنوان مصداق برتر عمل صالح، افزود: وجود خیرین، نعمتی الهی برای جامعه است و باید آنان را به دلیل ساختن فرهنگ و ایمان جامعه، بزرگ بشماریم.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش وظیفه دارد خیرین مدرسه ساز که معلمان فرهنگ نیکوکاری در جامعه‌ هستند را به‌عنوان الگوهای ماندگار معرفی کند.

کاظمی اظهار داشت: در تلاش هستیم آموزش و پرورش را به مساله اول کشور تبدیل کنیم و خیرین مدرسه‌ساز می توانند نقش بسزایی در این مسیر داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، توجه ویژه رئیس‌جمهور به آموزش و پرورش را «نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی» دانست و افزود: نگاه تحولی دولت به عدالت آموزشی، آغاز یک جریان تمدنی در کشور محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد:«تغییر نگرش عمومی جامعه نسبت به جایگاه آموزش و پرورش» و «نگاه آینده‌نگر مبتنی بر فناوری و استانداردهای روز دنیا» ۲ رویکرد اصلی تحول در وزارت آموزش و پرورش است که در صدد اجرای آن ها هستیم.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی استاندارد، ارتقای تجهیزات و فناوری مدارس، افزایش کیفیت عملکرد معلمان، توسعه فضاهای ورزشی، گسترش فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی و توانمندسازی مدیران مدارس به‌عنوان راهبران اصلی، محورهای فعالیت ما در این مسیر هستند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان بر ضرورت بازگشت هویت دینی و انقلابی به مدارس تأکید کرد و گفت: مدرسه باید کانون اصلی تربیت و نماد جمهوری اسلامی ایران باشد و ایمان به خدا، عشق به وطن و پایبندی به ارزش‌ها باید در دل دانش‌آموزان زنده شود و نباید اجازه دهیم ناهنجاری‌های فضای مجازی بر محیط‌های آموزشی سایه بیفکند.

