خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر آموزش و پرورش:

۲۴۰۰ طرح آموزشی به بهره برداری رسید

۲۴۰۰ طرح آموزشی به بهره برداری رسید
کد خبر : 1700786
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: پارسال افزون بر ۲ هزار و چهارصد پروژه آموزشی بیشتر در قالب طرح مدرسه سازی به بهره برداری رسید و این دستاورد نتیجه همت والای خیرین و مدیران متعهد بود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا کاظمی، در گردهمایی مشترک مدیران آموزش و پرورش و خیرین مدرسه‌ساز کشور در تالار شهروند اصفهان، با اشاره به جایگاه انفاق به عنوان مصداق برتر عمل صالح، افزود: وجود خیرین، نعمتی الهی برای جامعه است و باید آنان را به دلیل ساختن فرهنگ و ایمان جامعه، بزرگ بشماریم.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش وظیفه دارد خیرین مدرسه ساز که معلمان فرهنگ نیکوکاری در جامعه‌ هستند را به‌عنوان الگوهای ماندگار معرفی کند.

کاظمی اظهار داشت: در تلاش هستیم آموزش و پرورش را به مساله اول کشور تبدیل کنیم و خیرین مدرسه‌ساز می توانند نقش بسزایی در این مسیر داشته باشند.

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، توجه ویژه رئیس‌جمهور به آموزش و پرورش را «نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی» دانست و افزود: نگاه تحولی دولت به عدالت آموزشی، آغاز یک جریان تمدنی در کشور محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد:«تغییر نگرش عمومی جامعه نسبت به جایگاه آموزش و پرورش» و «نگاه آینده‌نگر مبتنی بر فناوری و استانداردهای روز دنیا» ۲ رویکرد اصلی تحول در وزارت آموزش و پرورش است که در صدد اجرای آن ها هستیم.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی استاندارد، ارتقای تجهیزات و فناوری مدارس، افزایش کیفیت عملکرد معلمان، توسعه فضاهای ورزشی، گسترش فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی و توانمندسازی مدیران مدارس به‌عنوان راهبران اصلی، محورهای فعالیت ما در این مسیر هستند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان بر ضرورت بازگشت هویت دینی و انقلابی به مدارس تأکید کرد و گفت: مدرسه باید کانون اصلی تربیت و نماد جمهوری اسلامی ایران باشد و ایمان به خدا، عشق به وطن و پایبندی به ارزش‌ها باید در دل دانش‌آموزان زنده شود و نباید اجازه دهیم ناهنجاری‌های فضای مجازی بر محیط‌های آموزشی سایه بیفکند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ