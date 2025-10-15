شناسایی و دستگیری عامل مرگ پاکبان شهر اراک
فرمانده انتظامی شهرستان اراک به وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت پاکبان ساکن شهر اراک و متواری شدن راننده از صحنه تصادف اشاره کرده و گفت: عامل مرگ پاکبان شهر اراک که پس از برخورد از صحنه تصادف گریخته بود، شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علی عزیزیان افزود: ظهر روز دوشنبه یک دستگاه سواری پژو در یکی از خیابانهای شهر اراک با یکی از عوامل پاکبان شهرداری به شدت برخورد میکند که متأسفانه به دلیل شدت ضربه و جراحات وارده، این پاکبان 47 ساله در همان لحظه جان خود را از دست میدهد.
وی ادامه داد: راننده خودرو به محض برخورد با پاکبان اقدام به فرار از محل حادثه میکند. در این راستا با انجام تحقیقات پلیسی توسط مأموران کلانتری 14 علوی، عامل این تصادف کمتر از 24 ساعت در یکی از مناطق اراک شناسایی و دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.