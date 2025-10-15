استاندار فارس تاکید کرد،
احداث پالایشگاه دوم شیراز ضرورتی ملی است
استاندار فارس با اشاره به اهمیت انرژی در تحولات جهانی گفت: در دنیای امروز، انرژی نهتنها محور توسعه بلکه منشأ بسیاری از منازعات بینالمللی است؛ ریشه بسیاری از تنشها از جنگهای سرد گرفته تا لشکرکشیهای نظامی را ، باید در رقابت بر سر منابع انرژی جستوجو کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در نشست شورای انرژی استان که با معاون وزیر نفت، مدیران حوزه انرژی و اعضای کمیسیون انرژی به ضرورت رویکرد علمی در بهرهبرداری از منابع انرژی اشاره و خاطرنشان کرد: جهان هستی بر پایه نظم علمی اداره میشود و هرگونه عدول از اصول علمی در مدیریت منابع، پیامدهای جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت.
استاندار فارس با تأکید بر جایگاه استان در بهرهمندی از ذخایر گازی کشور تصریح کرد: فارس با دارا بودن رتبه دوم ذخایر گاز و برخورداری از میادین نفت و گاز متعدد نظیر سروستان، سعادتآباد، خشت، آغار و دالان، ظرفیتهای کمنظیری در حوزه انرژی دارد که باید مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد.
وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و استفاده غیرعلمی از منابع آبی و کشاورزی در استان، به لزوم تغییر الگوی کشت و توسعه کشت گلخانهای اشاره و در این راستا بر اهمیت تأمین گاز برای توسعه کشاورزی مدرن در مزارع و گلخانهها تأکید کرد.
استاندار فارس با اشاره به اهمیت احداث پالایشگاه دوم شیراز، این طرح را ضرورتی ملی دانست و افزود: موقعیت استراتژیک فارس و نقش پشتیبانی آن از استانهای جنوبی، احداث پالایشگاه دوم را به یک اولویت غیرقابل اجتناب تبدیل کرده است.
امیری با اشاره به تحریمهای ظالمانه و آثار آن بر صنعت نفت کشور، از تلاشهای صورتگرفته برای عبور از این محدودیتها سخن گفت و افزود: فعالسازی میادین نفت و گاز استان فارس، بخشی از راهبرد ملی برای کاهش اثرات تحریمهاست و اجرای خط لوله پارس نیز در همین راستا تعریف شده است.
وی با بیان اینکه طرح انتقال سوخت به وسیله خط لوله از بندرعباس به شیراز به طول ۴۰۰ کیلومتر، یکی از اولویتهای راهبردی مدیریت استان است، تصریح کرد: در شرایط حساس منطقهای و بهویژه در جریان جنگ 12روزه، اهمیت این پروژه بیش از پیش آشکار شد و با پیگیریهای مستمر و رایزنیهای فشرده با وزیر نفت، معاونان وزارتخانه، مدیرعامل شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و نمایندگان مجلس، امروز به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.
امیری اضافه کرد: این خط لوله، از منظر پدافند غیرعامل، مصداق بارز تمرکززدایی در ذخیرهسازی و توزیع فرآوردههای نفتی است و با عبور از مسیرهای کلیدی استان، فرصتهای تازهای برای شهرستانها فراهم خواهد ساخت.
استاندار فارس با بیان این که انتقال فراوردههای نفتی از بندرعباس به شیراز فراتر از یک پروژه استانی و پروژهای ملی و راهبردی است، آن را گامی بلند در مسیر توسعه پایدار و مقاومسازی زیرساختهای انرژی کشور توصیف کرد.
وی کاهش وابستگی به حملونقل جادهای، صرفهجویی سالانه حدود ۴ هزار میلیارد تومان در هزینههای اجاره نفتکشها برای حمل سوخت، کاهش تصادفات، حفظ زیرساختهای جادهای و ارتقای ایمنی را ازجمله مزایای این طرح ملی برشمرد.
به گفته استاندار فارس، پروژه خط لوله انتقال فراوردههای نفتی بندرعباس به شیراز به طول ۴۰۰ کیلومتر و با سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیون یورویی انجام میشود که پس از اجرا روزانه ۷۳ هزار و ۳۰۰ بشکه فراورده نفتی را به فارس منتقل میکند.
استاندار فارس ، با قدردانی از همراهی وزارت نفت، قرارگاه خاتمالانبیاء و نمایندگان مجلس در تحقق این پروژه، اظهار داشت: خط لوله پارس نهتنها موجب کاهش هزینههای حملونقل و تصادفات جادهای خواهد شد، بلکه با تمرکززدایی و توزیع ذخایر نفتی در سطح استان، امنیت انرژی کشور را در شرایط بحرانی تضمین میکند. این طرح، از منظر ملی و منطقهای، گامی بلند در مسیر توسعه پایدار و مقاومسازی زیرساختهای حیاتی کشور به شمار میرود.