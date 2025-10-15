خبرگزاری کار ایران
حق‌التدریس‌ معلمان به موقع پرداخت می‌شود

کد خبر : 1700579
مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش از تلاش‌ها برای پرداخت به موقع حق التدریس معلمان در مهرماه خبرداد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علی باقرزاده در گردهمایی مشترک شورای معاونان وزارت و مدیران کل آموزش‌وپرورش سراسر کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، بر نقش برنامه‌ریزی راهبردی در ارتقای بهره‌وری منابع انسانی و تحقق مدرسه تراز تأکید و اظهار کرد: منطق برنامه‌ریزی راهبردی که در آموزش‌وپرورش در حال اجراست، تلاشی برای تبدیل سازمان از حالت واکنشی به سازمانی کنشگر و آینده‌نگر است و این مدل، به جای پرداختن به امور روزمره، مسائل بنیادی و بلندمدت نظام تعلیم و تربیت را هدف قرار می‌دهد و از منابع انسانی موجود حداکثر استفاده را به عمل می‌آورد.

وی افزود: در آموزش‌وپرورش، کلیدی‌ترین منبع ما نیروی انسانی است و طراحی برنامه‌های راهبردی باید با محوریت معلمان، مدیران، مربیان و سایر عناصر تربیتی مدرسه انجام گیرد.

باقرزاده با بیان اینکه تحقق هر برنامه‌ای نیازمند «درک و تعهد مشترک» است، گفت: در نظام آموزش‌وپرورش اجرای موفق برنامه‌ها وابسته به تعهد جمعی مدیران، معاونین و عوامل اجرایی است تا به نتایج عملی و قابل‌سنجش منتهی شود.

مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش با ارائه گزارشی از وضعیت ساماندهی نیروی انسانی در آغاز سال تحصیلی جدید گفت: تا صبح امروز معادل یک‌میلیون و هفت‌صد و هفتاد هزار ساعت تدریس غیرموظف بین استان‌ها توزیع شده که از این میزان، بیش از یک‌میلیون و پانصد و چهل‌ونه هزار ساعت میان مناطق تقسیم و تاکنون بیش از یک‌میلیون و دویست‌وهفتاد هزار ساعت تدریس غیرموظف صادر شده است و این آمار در مقایسه با سال گذشته پیشرفت چشمگیری را نشان می‌دهد و نویدبخش پرداخت به‌موقع حق‌التدریس‌ها در مهرماه است.

وی به گشایش‌های ایجادشده در حوزه نیروی انسانی پرورشی اشاره و ابراز کرد: با فعال‌سازی ترازهای پرورشی در ۳۰۵ منطقه، حدود ۱۱ هزار و ۹۲۰ همکار پرورشی شامل مربیان، مشاوران و مراقبان سلامت می‌توانند ابلاغ خود را دریافت و فعالیت آموزشی و تربیتی مدارس را سامان دهند.

باقرزاده تصریح کرد: اکنون هیچ مانع اداری برای صدور ابلاغ‌ها وجود ندارد و انتظار می‌رود استان‌هایی که هنوز به درصد کامل نرسیده‌اند، در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تکمیل فرآیند اقدام کنند.

مشاور وزیر و رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش‌وپرورش از مدیران کل خواست با نظارت مستمر بر فرآیند ساماندهی، از ظرفیت سامانه تفاهم‌نامه نیروی انسانی برای رصد وضعیت بهره‌وری، انتصاب‌ها و نقل و انتقالات استفاده کنند و خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد نظامی پویا و علمی در مدیریت منابع انسانی هستیم تا مدارس کشور بتوانند در مسیر مدرسه تراز، با تعهد، نظم و کارآمدی گام بردارند.

انتهای پیام/
