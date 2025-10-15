فارس تابستان گذشته بیشترین خاموشی را تجربه کرد

به گزارش ایلنا، سید موسی موسوی امروز ۲۳ مهرماه در نشست شورای انرژی استان که با معاون وزیر نفت، مدیران حوزه انرژی و اعضای کمیسیون انرژی مجلس ضمن قدردانی از حضور مسئولان کشوری در استان فارس، گفت در این نشست، مسائل، مشکلات و مطالبات حوزه انرژی استان به‌صورت میدانی مطرح و بررسی شد.

نماینده مردم مهر و لامرد در مجلس شورای اسلامی از تلاش‌های شورای راهبردی انرژی نیز قدردانی کرد و بر ضرورت اقدام عملی در شناسایی پروژه‌های نیمه‌تمام و دارای اولویت اجرا تأکید کرد.

وی افزود: هر یک از نمایندگان استان در کمیسیون انرژی مجلس در حال پیگیری پروژه‌های حوزه انتخابیه خود هستند و هم‌افزایی این تلاش‌ها میان نمایندگان و وزارتخانه‌های مرتبط می‌تواند روند توسعه را تسریع کند.

موسوی تصریح کرد: اگر موانع پیش روی پروژه‌های موجود رفع و اعتبارات آن‌ها تأمین شود، اتفاقات بزرگی در استان و کشور رقم خواهد خورد.

نماینده مهر و لامرد با اشاره به اهمیت پروژه‌های فشارافزایی در حوزه گازی پارسیان گفت: در حال حاضر پروژه فشارافزایی هما در میانه راه متوقف شده، پروژه مرکز تفکیک تابناک نیز در مسیر اجرا متوقف مانده و پروژه فشارافزایی گاز در حوزه تابناک هنوز آغاز نشده است.

وی افزود: پروژه فشارافزایی در میدان گازی آبی به اتمام رسیده است و تأکید کرد بهره‌برداری از این طرح‌ها نقش مؤثری در افزایش تولید گاز استان دارد.

وی ادامه داد: میدان گازی واروی، یکی از میادین کوچک در حال بهره‌برداری است که هم‌اکنون برداشت روزانه آن ۵ میلیون مترمکعب است و با اجرای پروژه فشارافزایی، این میزان به بیش از ۹ میلیون مترمکعب خواهد رسید که به معنای دو برابر شدن برداشت گاز از این میدان است.

موسوی افزود: برای اجرای سه پروژه فشارافزایی در پارسیان، تابناک و وراوی، تاکنون ۲۸۱ میلیارد دلار هزینه شده است و لازم است با جدیت بیشتری تا اتمام این پروژه‌ها اقدام شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع اکتشافات جدید گازی در استان فارس گفت مجوزهای لازم از وزارت نفت برای اکتشاف صادر شده اما اکنون باید تمرکز بر جذب سرمایه‌گذار برای توسعه میادین باشد، نه صرفاً حفاری چاه‌های جدید.

نماینده مهر و لامرد در مجلس به میدان گازی پازن در حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و گفت: این میدان گازی، که به «گنج گازی» معروف شده، به‌اندازه ۷۰ هزار روز معادل ۱۸ سال بهره‌برداری از فاز پارس جنوبی ظرفیت دارد و باید با تسریع در اخذ مصوبه شورای اقتصاد و انعقاد قرارداد با پیمانکار، زمان بهره‌برداری آن از ۵ سال به ۳ سال کاهش یابد.

نماینده مهر و لامرد همچنین به میدان گازی ارم اشاره کرد و گفت: این پروژه نیز در همان منطقه قرار دارد اما به دلیل مشکلات فنی و فرآیندی، هنوز واگذار نشده است و لازم است با پیگیری وزارت نفت و کمیسیون انرژی تعیین تکلیف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از بی‌عدالتی در توزیع برق، گفت: در حالی که تولید برق استان فارس بیش از میزان مصرف است، این استان در تابستان گذشته بیشترین خاموشی را تجربه کرده است.

وی افزود: صنایع بزرگی مانند آلومینیوم جنوب که از افتخارات استان فارس محسوب می‌شوند، به دلیل خاموشی‌های مکرر تا ۲۵ درصد ظرفیت خود را از دست داده‌اند که خسارت زیادی به تولید وارد کرده است.

موسوی در ادامه به موضوع نیروگاه ۹۶۰ مگاواتی آلومینیوم جنوب اشاره کرد و گفت: این پروژه که از سال ۱۳۹۴ هم‌زمان با فاینانس چین آغاز شده بود، سال‌ها متوقف مانده و اخیراً قراردادی بین شرکت مپنا و یک سرمایه‌گذار جدید منعقد شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این پروژه، ۵۰۰ مگاوات برق آزاد شود و بخش قابل‌توجهی از مشکل تأمین انرژی استان برطرف گردد.

نماینده مهر و لامرد در پایان تأکید کرد: بسیاری از مشکلات انرژی در استان فارس با هم‌افزایی دستگاه‌ها و حضور جدی وزارت نفت و نیرو قابل حل است و از همه مسئولان خواست پای کار اجرای پروژه‌های کلیدی استان بیایند تا فارس به جایگاه واقعی خود در حوزه انرژی دست یابد.

پتروشیمی شیراز با ناترازی گاز و چالش آب روبه‌رو است

مدیرعامل پتروشیمی شیراز نیز در ادامه این نشست گفت: مجتمع پتروشیمی شیراز سالانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصول تولید می‌کند و حداقل هشت محصول استراتژیک به بازارهای داخلی و صادراتی ارائه می‌دهد.

بابک پورکیا با اشاره به ظرفیت تولید پتروشیمی شیراز افزود: در حوزه صادرات نیز این مجتمع سالانه حداقل یک میلیون تن محصول صادر می‌کند.

پورکیا مهم‌ترین چالش مجتمع را ناترازی گاز عنوان کرد و گفت: محدودیت گاز باعث شده تولیدکنندگان پتروشیمی تحت فشار قرار گیرند. سال گذشته مجتمع پتروشیمی شیراز با زیان مستقیم حدود ۱۳۵ میلیون دلار مواجه شد و محدودیت گاز معادل شصت و پنج روز قطع تولید بوده است که باعث از دست رفتن حدود ۴۲۰ هزار تن محصول صادراتی شد.

وی همچنین به قیمت بالای گاز خوراک و سوخت اشاره کرد و افزود: حدود ۷۷ درصد هزینه تمام شده محصولات متاثر از قیمت گاز و سوخت است و تفاوت‌های سالانه اعمال شده، شامل ۸۴ درصد در سوخت و ۱۰۴ درصد در خوراک، توان رقابت مجتمع با تولیدکنندگان منطقه خاورمیانه، از جمله عربستان، را تحت تاثیر قرار داده است.

وی خواستار بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان شد تا رقابت‌پذیری مجتمع حفظ شود.

مدیرعامل پتروشیمی شیراز به مسائل آب پایدار مجتمع نیز اشاره کرد و گفت: پتروشیمی سالانه ۱۲ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کند که معادل یک درصد ذخیره کل استان است.

وی تاکید کرد:سرمایه‌گذاری در طرح‌های تأمین آب، از جمله استفاده از آب خلیج فارس، برای تامین نیازهای صنعت تا ۳۰ تا ۴۰ سال آینده ضروری است.

پورکیا با بیان اهمیت جاده مواصلاتی مجتمع پتروشیمی شیراز اظهار داشت: این جاده حیاتی برای انتقال محصولات استراتژیک است و اقدامات ملی برای ارتقای ایمنی و پدافند آن باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین به طرح‌های توسعه‌ای آینده مجتمع اشاره کرد و افزود: پروژه‌های توسعه‌ای پتروشیمی شیراز نیاز به سرمایه‌گذاری دارند و حمایت دولت، بانک‌ها و نهادهای مرتبط برای تکمیل این طرح‌ها و افزایش ظرفیت تولید ضروری است.

مدیرعامل پتروشیمی شیراز در پایان گفت: پتروشیمی شیراز سالانه بالغ بر ۵۰۰ هزار تن محصول در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌دهد، اما مطالبات این بخش سال‌ها به تأخیر افتاده است. همچنین پروژه تامین برق و توسعه واحدهای جدید با توجه به نیاز مصرف حداقل ۱.۵ مگاوات برق در منطقه انرژی اقتصادی در حال اجرا است و انتظار می‌رود تا پایان سال یا اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.

پورکیا با قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه انرژی استان، بر اهمیت همکاری مسئولان و سرمایه‌گذاران برای توسعه پایدار پتروشیمی شیراز تأکید کرد و افزود: رفع مشکلات تامین گاز، آب و برق و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، مسیر رشد و بهره‌وری این مجتمع را تسریع خواهد کرد.

ادامه حیات پالایشگاه شیراز با قوانین فعلی در خطر است

مدیرعامل پالایشگاه شیراز نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت پالایشگاه‌های استراتژیک کشور، وضعیت این مجتمع را به دلیل قوانین و مقررات جاری و فشارهای رگولاتوری نگران‌کننده توصیف کرد و بر ضرورت اصلاح فوری برخی سیاست‌ها برای ادامه حیات پالایشگاه تأکید کرد.

حمیدرضا دهقان گفت: پالایشگاه شیراز با محدودیت‌ها و فشارهای متعدد قانونی و اقتصادی مواجه است و ادامه فعالیت این مجتمع بدون اصلاح قوانین و حمایت مسئولان تقریباً غیرممکن شده است.

دهقان با بیان اینکه پالایشگاه شیراز تحت سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت عمل می‌کند، افزود: حدود ۸۵ درصد محصولات پالایشگاه قیمت‌گذاری دولتی دارد و تنها ۱۵ درصد اختیار فروش موقت محصولات به پالایشگاه داده می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های اعمال شده در ماده ۴۵ و تبصره‌های مرتبط باعث شده سود پالایشگاه کاهش یابد و ادامه پروژه‌های توسعه‌ای و بهسازی زیرساخت‌ها به دلیل محدودیت منابع مالی امکان‌پذیر نباشد.

مدیرعامل پالایشگاه شیراز همچنین به چالش‌های محیط زیستی اشاره کرد و گفت: پروژه‌های زیست‌محیطی با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون دلار اجرا شده‌اند، اما فشارهای قانونی و جریمه‌های اعمال شده توسط نهادهای محیط زیست، روند توسعه را با مشکل مواجه کرده است.

دهقان درباره محدودیت ظرفیت تولید و ذخیره‌سازی محصولات افزود: پالایشگاه با ظرفیت محدود انبار و تولید مواجه است و افزایش تولید بدون برنامه‌ریزی و هماهنگی، مشکلات جدی ایجاد می‌کند.

وی همچنین به هزینه‌های بالای انتقال و توزیع گاز و مالیات‌ها اشاره کرد و بر ضرورت حمایت از پالایشگاه برای انجام طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

مدیرعامل پالایشگاه شیراز با بیان اینکه پالایشگاه شیراز نیازمند نوسازی و اجرای سیستم‌های نوین کنترلی است، گفت: ادامه حیات پالایشگاه بدون اصلاح سیاست‌های رگولاتوری، امکان اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و نوسازی خطوط تولید و تأمین امنیت انرژی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

دهقان در پایان از مسئولان، اعضای کمیسیون انرژی مجلس و دستگاه‌های ذیربط درخواست کرد با همکاری و اصلاح قوانین، شرایط ادامه فعالیت و توسعه پالایشگاه‌های استراتژیک کشور فراهم شود و تاکید کرد پالایشگاه شیراز به عنوان یکی از ارکان امنیت انرژی کشور، نیازمند توجه و حمایت جدی است.

