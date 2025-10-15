تشکیل کنسرسیوم آموزشی در راستای تحول آفرینی در بازار فارس

به گزارش ایلنا، سعید بیاری در نشست وحدت رویه حوزه تعاون فارس، گفت: تشکیل این کنسرسیوم با هدف راهبری و عملیاتی سازی طرح های پژوهشی و آموزشی در سطح استان رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به لزوم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد کشور و استان، افزود: سه نوع اقتصاد در کشور شامل دولتی، خصوصی و بخش تعاون تعریف شده که اکنون سهم واقعی بخش تعاون از اقتصاد کشور علیرغم بهبود وضعیت در سال‌های اخیر به حدود پنح درصد رسیده که تا هدف واقعی فاصله زیادی وجود دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، ظرفیت بخش تعاون استان را زیاد ارزیابی کرد و ادامه داد: شرایط کشور حساس و نیازمند تصمیمات اثربخش و کارشناسی است.

وی با بیان اینکه جامعه هدف بخش تعاون فارس غنی از ظرفیت های بی نظیر است، گفت: باید تمام تلاش مجموعه برای گره گشایی از مشکلات حوزه تعاون به کار گرفته شود و سطح کیفی خدمات نیز افزایش یابد.

بیاری بر ارتقاء سطح کیفی خدمت به ارباب رجوع نیز تاکید کرد و افزود: اگر به دلیل مسایل قانونی نمی توانیم خدمت موثری به مردم ارائه دهیم و به قول عوام دستشان را بگیریم نباید دلشان را هم بشکنیم.

وی عدم آگاهی کافی جامعه هدف خصوصا فعالین حوزه تعاون از قوانین را یکی از مهمترین دلایل بروز مشکل در این حوزه دانست و اظهار کرد: آگاه سازی تعاونگران نسبت به قوانین ضرورتی است که در برهه کنونی احساس می شود و باید فکری برای آن کرد و همچنین بازرسین تعاونی‌ها نیز باید نسبت به وظایفشان آگاه باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در ادامه افزود: از حدود ۱۴ هزار تعاونی ثبت شده در سطح استان حدود ۶ هزار تعاونی اکنون در حال فعالیت است که بخش زیادی از این تعاونی ها نیازمند ارائه خدمات کیفی و حمایت از سوی تصمیم گیران هستند.

وی ادامه داد: ارائه آموزش های مهارت محورو آشنایی بخش تعاون با قوانین این حوزه مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بیاری با بیان اینکه اقدامات زیربنایی از ابتدای شروع فعالیت دولت چهاردهم در حوزه تعاون استان شکل گرفته، گفت: آموزش ها باید سفارش محور باشد زیرا با فرآیند آموزش سنتی که نیاز جامعه امروز در آن دیده نشده نمی توان اقدامات موثری در حوزه اشتغالزایی، تعاون، کارآفرینی و ... انجام داد.

وی از همه پرسنل و کارکنان بخش تعاون استان فارس درخواست کرد که توسعه خدمت به این حوزه و جامعه هدف را با جدیت دنبال کرده و در اجرای طرح های تحول آفرین در این بخش همتی مضاعف به کار گیرند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس از ایجاد اولین مرکز آموزش های تخصصی و فوق تخصصی در حوزه قانون کار، تعاون و کارآفرینی در شیراز در صورت همکاری دستگاه های مرتبط تا پایان سال خبرداد.

وی همچنین از تشکیل کنسرسیوم آموزشی با همکاری دانشگاه‌های استان در راستای تحول آفرینی در بازار کسب و کار فارس خبرداد و گفت: تشکیل این کنسرسیوم با هدف راهبری و عملیاتی سازی طرح های پژوهشی و آموزشی در سطح استان رقم خواهد خورد.

انتهای پیام/