به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران پیمانکاری مجموعه «شهرداری چابهار» صبح امروز چهارشنبه (۲۳ مهر ماه) نسبت به محقق نشدن وعده‌های داده شده برای وصول مطالباتشان اعتراض کردند.

آن‌ها مدعی‌اند در حال حاضر از حداقل‌های مزدی برخورداریم حال آنکه همان حداقل حقوق و بیمه به موقع پرداخت نمی‌شود.

یکی از کارگران به ایلنا گفت: مشکل اصلی، به تاخیر افتادن دو ماه حقوق و بیمه تامین اجتماعی ما کارگران پیمانکاری مجموعه شهرداری است. در عین حال به دلیل ماهیت قراردادهایمان با پیمانکاران خصوصی، فاقد امنیت شغلی هستیم.

این کارگر شرکتی شهرداری چابهار در ادامه بلاتکلیفی خود و همکارانش گفت: سالهاست ما کارگران پیمانکاری و خدماتی شهرداری چابهار تحت مسئولیت چند شرکت واسطه‌ای مشغول کار هستیم که از همه مزایای نیروی کار محروم بوده و حق و حقوق‌مان کامل پرداخت نمی‌شود.

طبق اظهارات او؛ برای چندمین بار است دولت به دستگاه‌ای اجرایی از جمله شهرداری‌ها اعلام کرده کارگران شرکتی تحت مسئولیت خود را ساماندهی کنند اما شهرداری چابهار اهمیتی برای این موضوع قائل نیست.

این کارگر با بیان اینکه کار خدماتی در شهرداری یکی از دشوارترین مشاغل ممکن است که کارگران آن از ساده‌ترین امکانات و حداقلی‌ترین مزایای مزدی محروم هستند، در پایان افزود: ما به پرداخت به موقع حقوق و بیمه نیاز داریم؛ بدون آن‌ها کمیت زندگی‌مان لنگ است.

انتهای پیام/