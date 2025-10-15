بیش از ۴۸۰ هزار مورد آزمون کنترل کیفیت آب در همدان انجام شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از انجام بیش از ۴۸۰ هزار مورد آزمون کنترل کیفیت آب در ششماهه نخست سال خبر داد و گفت: کیفیت آب شرب شهرها و روستاهای استان از نظر شاخصهای میکروبی، فیزیکی و شیمیایی در وضعیت مطلوب قرار دارد.
به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاریفر، اظهار کرد: در ششماهه نخست سال جاری، تعداد ۲۲۷ هزار و ۸۸ مورد کلرسنجی و ۲۴۶ هزار و ۲۹۹ مورد کدورتسنجی در شبکه توزیع آب استان انجام شده است.
بختیاریفر تصریح کرد: همچنین در این مدت، ۵۷۸۳ آزمون میکروبی، ۱۱۹۴ آزمون فیزیکوشیمیایی و ۱۹۰ آزمون بیولوژی شهری از آب شرب استان صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: پایش آرسنیک به صورت روزانه و مداوم در سطح استان انجام میشود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مطرح کرد: نتایج این پایشها نشان میدهد که مطلوبیت میکروبی آب شهرها و روستاهای استان همدان ۹۹.۹۰ درصد، مطلوبیت کدورتسنجی ۱۰۰ درصد و میانگین مطلوبیت کلی آب شرب ۹۷.۴۲ درصد است.
بختیاریفر در پایان خاطرنشان کرد: اجرای منظم طرحهای پایش کیفی، یکی از اولویتهای این شرکت در راستای صیانت از سلامت مردم و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به کیفیت آب آشامیدنی است.