بیش از ۴۸۰ هزار مورد آزمون کنترل کیفیت آب در همدان انجام شد

به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاری‌فر، اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، تعداد ۲۲۷ هزار و ۸۸ مورد کلرسنجی و ۲۴۶ هزار و ۲۹۹ مورد کدورت‌سنجی در شبکه توزیع آب استان انجام شده است.

بختیاری‌فر تصریح کرد: همچنین در این مدت، ۵۷۸۳ آزمون میکروبی، ۱۱۹۴ آزمون فیزیکوشیمیایی و ۱۹۰ آزمون بیولوژی شهری از آب شرب استان صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: پایش آرسنیک به صورت روزانه و مداوم در سطح استان انجام می‌شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مطرح کرد: نتایج این پایش‌ها نشان می‌دهد که مطلوبیت میکروبی آب شهرها و روستاهای استان همدان ۹۹.۹۰ درصد، مطلوبیت کدورت‌سنجی ۱۰۰ درصد و میانگین مطلوبیت کلی آب شرب ۹۷.۴۲ درصد است.

بختیاری‌فر در پایان خاطرنشان کرد: اجرای منظم طرح‌های پایش کیفی، یکی از اولویت‌های این شرکت در راستای صیانت از سلامت مردم و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به کیفیت آب آشامیدنی است.

