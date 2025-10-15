خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک پیرمرد رکورددار ایجاد مزاحمت برای اورژانس همدان

یک پیرمرد رکورددار ایجاد مزاحمت برای اورژانس همدان
کد خبر : 1700462
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان از ۹ هزار و ۶۹۲ تماس مزاحم با اورژانس خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی همدان، داوود گمار اظهار کرد: ۳۲ نفر از مزاحمان تلفنی اورژانس این استان به مراجع قضایی معرفی شدند و پرونده آنها در دست بررسی است.

وی افزود: ۹ هزار و ۶۹۲ تماس‌های برقرار شده با مرکز فوریت‌های اورژانس این استان مزاحمت‌های تلفنی بوده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان تأکید کرد: بیشترین تماس مربوط به یک مرد کهنسال است که با وجود تذکر، ارشاد و راهنمایی همچنان اصرار بر تماس غیرضرور و مشغول کردن تلفن‌های اورژانس را دارد.

وی تصریح کرد: اقشار مختلف از جمله دانش‌آموزان، زنان و مردان مزاحمان تلفنی اورژانس را تشکیل می‌دهند که پس از تماس با این سامانه اقدام به فوت کردن، صحبت‌های نامربوط و فحاشی و برخی مواقع گزارش حوادث کذب می‌کنند.

گمار گفت: با توجه به اشراف کادر و عوامل اورژانس میزان اعزام آمبولانس برای امداد رسانی ناشی از گزارش حوادث کذب اندک بوده با این وجود در مواردی تیم اورژانس پس از حضور در محل حادثه متوجه کذب و نادرست بودن گزارش می‌شوند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ