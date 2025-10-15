یک پیرمرد رکورددار ایجاد مزاحمت برای اورژانس همدان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی همدان، داوود گمار اظهار کرد: ۳۲ نفر از مزاحمان تلفنی اورژانس این استان به مراجع قضایی معرفی شدند و پرونده آنها در دست بررسی است.

وی افزود: ۹ هزار و ۶۹۲ تماس‌های برقرار شده با مرکز فوریت‌های اورژانس این استان مزاحمت‌های تلفنی بوده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان تأکید کرد: بیشترین تماس مربوط به یک مرد کهنسال است که با وجود تذکر، ارشاد و راهنمایی همچنان اصرار بر تماس غیرضرور و مشغول کردن تلفن‌های اورژانس را دارد.

وی تصریح کرد: اقشار مختلف از جمله دانش‌آموزان، زنان و مردان مزاحمان تلفنی اورژانس را تشکیل می‌دهند که پس از تماس با این سامانه اقدام به فوت کردن، صحبت‌های نامربوط و فحاشی و برخی مواقع گزارش حوادث کذب می‌کنند.

گمار گفت: با توجه به اشراف کادر و عوامل اورژانس میزان اعزام آمبولانس برای امداد رسانی ناشی از گزارش حوادث کذب اندک بوده با این وجود در مواردی تیم اورژانس پس از حضور در محل حادثه متوجه کذب و نادرست بودن گزارش می‌شوند.

