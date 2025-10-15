به مناسبت هفته تربیت بدنی؛
خون ورزشکاران خوزستانی به بیماران نیازمند اهدا میشود
به مناسبت گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش پویش اهدای خون ورزشکاران در خوزستان برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیرکل انتقال خون خوزستان گفت: روز ۲۶ مهرماه به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، پویشی با عنوان اهدای خون ورزشکاران در استان برگزار خواهد شد.
دکتر علی فیضی افزود: این پویش با شعار خون سالم در بدن سالم، در مراکز اهدای خون خوزستان همزمان با سراسر کشور اجرا میشود.
وی از جامعه ورزش خوزستان دعوت کرد ، برای تامین خون مورد نیاز بیماران در این پویش خداپسندانه شرکت کنند.
پیش از این نیز مراسم نذر خون جامعه ورزش و جوانان خوزستان روز ۱۳ مهر در محل اداره کل ورزش استان در اهواز برگزار شد.