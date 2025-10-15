به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیرکل انتقال خون خوزستان گفت: روز ۲۶ مهرماه به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، پویشی با عنوان اهدای خون ورزشکاران در استان برگزار خواهد شد.

دکتر علی فیضی افزود: این پویش با شعار خون سالم در بدن سالم، در مراکز اهدای خون خوزستان همزمان با سراسر کشور اجرا می‌شود.

وی از جامعه ورزش خوزستان دعوت کرد ، برای تامین خون مورد نیاز بیماران در این پویش خداپسندانه شرکت کنند.

پیش از این نیز مراسم نذر خون جامعه ورزش و جوانان خوزستان روز ۱۳ مهر در محل اداره کل ورزش استان در اهواز برگزار شد.

انتهای پیام/