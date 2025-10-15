قیمت طلا، سکه و ارز در بازار چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا ازرشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۱۴میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۰۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۵۹ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۳ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون تومان و هر دلار ۱۰۹ هزار و ۷۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۷ هزار و ۶۵۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

هر انس طلای جهانی نیز ۴۲۱۷ دلار معامله می شود.

