مدیر امور آب و فاضلاب بندرگز خبرداد:

انجام بیش از ۱۳ هزار مورد آزمون کلرسنجی آب شرب در بندرگز

کد خبر : 1700226
مدیر امور آب و فاضلاب بندرگز گفت: در راستای ارتقای بهداشت و سلامت عمومی، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۳ هزار مورد  آزمون کلرسنجی آب شرب در این شهرستان انجام شده است.

به گزارش ایلنای گلستان، حسین صداقت اظهار کرد: در راستای ارتقای بهداشت عمومی و افزایش کیفیت آب شرب، طی شش ماهه نخست سالجاری ۱۰۸۰ متر از شبکه و خطوط انتقال آب شرب شستشو و بیش از ۱۳ هزار مورد آزمون کلرسنجی در سطح شهرستان انجام شده است. 

وی افزود: به‌منظور پایداری تأمین آب شرب و افزایش بهره‌وری تأسیسات، دو حلقه چاه آب شرب بهسازی و الکتروپمپ آن  تعویض شد  و همچنین ۵۴۰ متر عملیات توسعه شبکه آب شرب در سطح شهرستان اجرا شده است. 

مدیر امور آب و فاضلاب بندرگز ادامه داد: طی مدت مذکور رفع بیش از ۳۸۴ مورد  اتفاق در انشعابات، شبکه و خطوط انتقال آب شرب، جابه جایی، رفع گیر و رفع نشتی۲۰ فقره کنتور، تعویض ۲۵۴ دستگاه کنتور خراب مشترکین و مرئی کردن۲ فقره شیرآلات شبکه آبرسانی صورت گرفته است.

صداقت با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش فاضلاب گفت: شستشو ۱۸۷۰۰ متر از شبکه و خطوط انتقال فاضلاب، همسطح‌سازی ۱۸مورد دریچه فاضلاب، تعویض ۱۵ دریچه منهول سرقتی  و از جا کنده شده، بازرسی ۲۰۰ منهول فاضلاب، مهپاشی۱۸۰۰ منهول و رفع گرفتگی ۷۵ فقره انشعاب و شبکه فاضلاب طی مدت مذکور صورت گرفته است. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: نصب ۱۷ فقره انشعاب جدید فاضلاب از دیگر اقدامات این امور در مدت مذکور بوده است که در مجموع، گام مهمی در ارتقای خدمات‌رسانی و افزایش سطح رفاه شهروندان شهرستان به شمار می‌رود.

