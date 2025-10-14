به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی خمسه در تشریح این خبر گفت: با اشراف اطلاعاتی ماموران عملیات ویژه مبارزه با مواد مخدر استان و در پی مطالبات شهروندان و دریافت اخباری مبنی بر فعالیت مجرمانه در زمینه خرید و فروش مواد مخدر در مجتمع مسکونی پردیسانشهر مهرگان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان البرز ضمن هماهنگی با مرجع قضائی و با انجام یک سری اقدامات تخصصی و میدانی در نهایت موفق شدند یک نفر متهم را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را در منزل خود دستگیر کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با اشاره به کشف 470 گرم تریاک از منزل این متهم در این عملیات خاطر نشان کرد: فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شد.

