فرمانده انتظامی قزوین خبر داد؛

دستگیری عاملان درگیری دسته‌جمعی در شفیع‌آباد

دستگیری عاملان درگیری دسته‌جمعی در شفیع‌آباد
فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از دستگیری 6 نفر از عاملان درگیری دسته جمعی در روستای شفیع آباد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ بهروز لامعی در تشریح این خبر گفت: شب گذشته یک مورد درگیری دسته جمعی در روستای شفیع اباد این شهرستان رخ داد، که طی گزارش به مرکز فوریت های پلیسی 110، بلافاصله ماموران کلانتری 17 غیاث آباد  در محل حادثه حضور یافتند.

وی افزود: با حضور ماموران انتظامی و تحقیقات محلی مشخص شد که در این درگیری، دو خانواده که سابقه درگیری قبلی هم دارند پس از  توهین و تهدید پیامکی با یکدیگر درگیر و با استفاده از چوب و چماق یکدیگیر را مورد ضرب و شتم قرار داده اند که با حضور پلیس  6 نفر از عاملان درگیری و برهم زنندگان نظم  دعوا دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین در پایان از برخورد قاطع پلیس در مواجهه با برهم زنندگان نظم و امنیت خبر داد و از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد این چنینی مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس گزارش کنند.

