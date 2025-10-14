دستگیری حفاران غیرمجاز در تاکستان

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر حفاری غیرمجاز در روستای شناسوند مأموران انتظامی بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با حضور در منطقه حفاری در اقدامی غافلگیرانه، 5 نفر را که مشغول حفاری غیر مجاز بودند را دستگیر کردند که از این متهمان، تعداد قابل توجهی لوازم حفاری و 3 دستگاه خودرو نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به این که متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند، اظهار داشت: شهروندان هرگونه حفاری غیرمجاز و مشکوک را در سریع‌ترین زمان از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند.

