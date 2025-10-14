خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی تاکستان خبر داد؛

دستگیری حفاران غیرمجاز در تاکستان

دستگیری حفاران غیرمجاز در تاکستان
کد خبر : 1700104
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی تاکستان از شناسایی و دستگیری عاملان حفاری غیرمجاز در روستای شناسوند این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر حفاری غیرمجاز در روستای شناسوند مأموران انتظامی بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با حضور در منطقه حفاری در اقدامی غافلگیرانه، 5 نفر را که مشغول حفاری غیر مجاز بودند را دستگیر کردند که از این متهمان، تعداد قابل توجهی لوازم حفاری و 3 دستگاه خودرو نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به این که متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند، اظهار داشت: شهروندان هرگونه حفاری غیرمجاز و مشکوک را در سریع‌ترین زمان از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ