مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبرداد؛
احداث ٧٤٠ نیروگاه خورشیدی در نیمهنخست سال ١٤٠٤
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با مثبت ارزیابی نمودن روند توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی انشعابی در سطح استان گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان شهریورلنگرماه، تعداد٧٤٠ نیروگاه خورشیدی خانگی و کشاورزی جدید با مجموع ظرفیت ٤.٣ مگاوات به شبکه توزیع نیروی برق استان متصل شدهاند که نقش مهمی در تامین بخشی از نیاز انرژی مشترکین ایفا میکنند.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا جلایر، توسعه نیروگاههای خورشیدی مقیاس کوچک را راهکاری موثر برای کاهش تلفات و افزایش پایداری شبکههای توزیع برق و اقدامی موثر جهت کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی عنوان کرد و افزود: از ابتدای شروع طرح احداث نیروگاههای خورشیدی انشعابی در سال ٩٤ تا کنون، مجموع تعداد نیروگاههای متصل شده به شبکه توزیع نیروی برق استان فارس به ٢٧٨٠ نیروگاه رسیده است.
وی، با بیان اینکه نیروگاههای انشعابی (خورشیدی) نقش مهمی در تامین برق مناطق مختلف و ایجاد درآمد پایدار برای سرمایهگذاران ایفا میکنند، تاکیدکرد: با راه اندازی این نیروگاهها و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق استان، به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و حفظ محیطزیست نیز کمک شایانی خواهد شد.
این مقام مسئول ادامه داد: سرمایهگذاری در بخش انرژی خورشیدی بهویژه در مقیاسهای خانگی، کشاورزی و صنعتی، به دلیل وجود قراردادهای خرید تضمینی برق، به عنوان یک گزینه امن و درآمدزا برای سرمایهگذاران معرفی شده و در حال حاضر هزینه احداث اینگونه نیروگاهها به ازای هرکیلووات حدود ٤٠ میلیون تومان و خرید تضمینی آن نیز به ازای هر کیلووات ساعت ٣٨٢٠ تومان میباشد. مبالغ صورتحساب مرتبط با انرژی برق تولیدی این نیروگاهها، ماهانه بهحساب سرمایهگذار واریز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، با اشاره به تمایل و استقبال سرمایهگذاران برای ورود به حوزه انرژی خورشیدی، خواستار همکاری و حمایت دستگاههای متولی بهویژه امور اراضی و منابع طبیعی شد و اظهار امیدواری کرد: با بهرهبرداری از این طرحها، گامی موثر در مسیر توسعه پایدار و اشتغالزایی و کاهش ناترازی بین تولید و تقاضای انرژی برق برداشته شود.