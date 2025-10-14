رفع تصرف بیش از ۹۰ هکتار از اراضی ملی دشت آزادگان
دادستان شهرستان دشت آزادگان از اجرای حکم قطعی قضایی برای رفع تصرف بیش از ۹۰ هکتار و ۳۸۳ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محسن صادقیان، امروز سهشنبه در این خصوص بیان کرد: نهادهای مربوطه باید در اجرای مسئولیتهای خود در خصوص حفاظت از اموالی ملی و مردم بهتر عمل کنند.
وی اظهار کرد: این حکم در خصوص پلاک ۲۶۶۹ بخش ۹، موسوم به «سویبله صفریه» صادر و به دستور مقام قضایی اجرا شد.
صادقیان با هشدار به متجاوزان اراضی ملی اظهار کرد: دستگاه قضایی عزم جدی در برخورد با تخلفات و جرایم این حوزه و تداوم اقدامات قانونی برای صیانت از حقوق عامه و حفاظت از منابع طبیعی دارد.