رفع تصرف بیش از ۹۰ هکتار از اراضی ملی دشت آزادگان

به گزارش ایلنا از خوزستان، محسن صادقیان، امروز سه‌شنبه در این خصوص بیان کرد: نهادهای مربوطه باید در اجرای مسئولیت‌های خود در خصوص حفاظت از اموالی ملی و مردم بهتر عمل کنند.

وی اظهار کرد: این حکم در خصوص پلاک ۲۶۶۹ بخش ۹، موسوم به «سویبله صفریه» صادر و به دستور مقام قضایی اجرا شد.

صادقیان با هشدار به متجاوزان اراضی ملی اظهار کرد: دستگاه قضایی عزم جدی در برخورد با تخلفات و جرایم این حوزه و تداوم اقدامات قانونی برای صیانت از حقوق عامه و حفاظت از منابع طبیعی دارد.

