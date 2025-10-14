رئیس حوزه قضایی خان ببین خبرداد:
تشکیل پرونده درباره مرگ دو کودک در خان ببین
رئیس حوزه قضایی خان ببین از تشکیل پرونده درباره مرگ دو کودک دراین حوزه قضایی خبر داد.
گزارش ایلنای گلستان، مجید علیزاده از تشکیل پرونده درباره مرگ دو کودک دراین حوزه قضایی خبر داد و گفت: سه شب پیش، فوت دو کودک ۱۲ و ۷ساله گزارش شد و مادر این دو کودک علت مرگ آنان را، مسمویت پس از خوردن غذای فست فودی، اعلام کرد.
علیزاده افزود: بلافاصله پرونده در دادگستری خان ببین تشکیل و نمونه برداری از محتویات معده کودکان، باقی مانده غذا و نوشیدنی آنان، انجام شد و منتظر اعلام نظر کارشناسی پزشکی قانونی هستیم.
وی ادامه داد: مغازه فست فودی هم فعلا تا تکمیل تحقیقات پلمب است و از تمام مواد اولیه موجود در این مغازه هم، نمونه برداری صورت گرفته و کار بررسی کارشناسی، در حال انجام است.
علیزاده با تاکید بر این که اعلام نظر قطعی، درباره علت دقیق مرگ این کودکان، منوط به نتیجه نمونه برداری هاست؛ افزود: از پزشکی قانونی خواسته ایم، زودتر نتیجه آزمایشها را اعلام کند.
وی افزود: آنچه تاکنون تابت شده، این است که، مورد دیگری از مسمویت در بین مشتریانِ همان شبِ این مغازه فست فودی، به دادگستری و شبکه بهداشت شهرستان، گزارش نشده است.