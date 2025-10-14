خبرگزاری کار ایران
پایش تخصصی فضای سبز در قالب برنامه فصلی شهرداری تبریز

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز از اجرای برنامه‌های تخصصی نگهداری فضای سبز در نیمه دوم سال، شامل نظارت بر عملیات چالکود، پایش درختان و شناسایی آفات خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سیامک آسیایی از انجام مجموعه اقدامات تخصصی در حوزه نگهداری فضای سبز مناطق ده‌گانه شهرداری تبریز خبر داد.

آسیایی با اشاره به سیاست‌های فصلی سازمان در نگهداری و مراقبت از فضای سبز شهری گفت: تمامی عملیات، از کاشت تا نگهداری، توسط تیم‌های تخصصی فضای سبز اجرا و برنامه چالکود نیز با نظارت دقیق کارشناسان در حال انجام است.

وی افزود: بازدیدهای ادواری اداره نگهداری و تیم کارشناس گیاه‌پزشکی از روند اجرای آیتم‌های چالکود، در راستای ارزیابی کیفیت کار و بررسی سلامت درختان و درختچه‌ها صورت می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز، شناسایی آفات را یکی از الزامات اساسی در مدیریت پایدار فضای سبز دانست و تأکید کرد: پایش مستمر و تشخیص به‌موقع آفات، نقش مؤثری در سلامت، طراوت و پایداری گونه‌های گیاهی شهر دارد.

